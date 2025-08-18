Jumlah kematian semalaman akibat serangan Israel di Gaza meningkat kepada 32 orang

Rejim Zionis Israel menggila lagi.



Sekurang-kurangnya 32 rakyat Palestin terbunuh semalaman dalam gelombang serangan Israel di seluruh Gaza pada hari Ahad.



Doktor di Hospital Arab al-Ahli di Bandar Gaza melaporkan serangan dron Israel di halaman rumahnya. Di tengah Gaza, saksi melaporkan tembakan Israel berhampiran Koridor Netzarim.



Lebih jauh ke selatan, Hospital Nasser di Khan Younis mengesahkan bahawa lebih sedozen orang terbunuh ketika mereka menunggu pengagihan makanan.

Beribu-ribu protes di Israel terhadap pendudukan Gaza

Ribuan orang turun ke jalan untuk mogok di seluruh Israel.



Mereka menyekat lebuh raya utama, menyeru kerajaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk bersetuju dengan perjanjian pertukaran tahanan dan menamatkan perang di Gaza.



Serangan itu dianjurkan oleh keluarga tawanan Israel yang masih ditahan di Gaza, yang mengatakan keputusan kerajaan baru-baru ini untuk menduduki wilayah itu sepenuhnya meletakkan orang tersayang mereka pada risiko yang lebih besar.

Zelenskyy sambut baik tawaran 'bersejarah' AS bagi jaminan keselamatan