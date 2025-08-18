Jumlah kematian semalaman akibat serangan Israel di Gaza meningkat kepada 32 orang
Rejim Zionis Israel menggila lagi.
Sekurang-kurangnya 32 rakyat Palestin terbunuh semalaman dalam gelombang serangan Israel di seluruh Gaza pada hari Ahad.
Doktor di Hospital Arab al-Ahli di Bandar Gaza melaporkan serangan dron Israel di halaman rumahnya. Di tengah Gaza, saksi melaporkan tembakan Israel berhampiran Koridor Netzarim.
Lebih jauh ke selatan, Hospital Nasser di Khan Younis mengesahkan bahawa lebih sedozen orang terbunuh ketika mereka menunggu pengagihan makanan.
Beribu-ribu protes di Israel terhadap pendudukan Gaza
Ribuan orang turun ke jalan untuk mogok di seluruh Israel.
Mereka menyekat lebuh raya utama, menyeru kerajaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk bersetuju dengan perjanjian pertukaran tahanan dan menamatkan perang di Gaza.
Serangan itu dianjurkan oleh keluarga tawanan Israel yang masih ditahan di Gaza, yang mengatakan keputusan kerajaan baru-baru ini untuk menduduki wilayah itu sepenuhnya meletakkan orang tersayang mereka pada risiko yang lebih besar.
Zelenskyy sambut baik tawaran 'bersejarah' AS bagi jaminan keselamatan
Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy telah mengalu-alukan apa yang disebutnya sebagai langkah bersejarah oleh Washington: tawaran jaminan keselamatan untuk negaranya.
Beliau berkata jaminan ini harus melampaui perkataan, memberikan perlindungan sebenar di darat, di udara dan di laut — dan ia juga harus melibatkan Eropah.
Komennya dibuat sejurus sebelum pertemuan yang dirancang di Washington dengan Presiden AS Donald Trump.
Kumpulan SDF menghantar 'isyarat bercanggah' pada perjanjian 10 Mac: Sharaa
Presiden Syria Ahmad al Sharaa telah menuduh SDF menghantar mesej bercampur-campur berhubung perjanjian 10 Mac.
Dalam pertemuan dengan delegasi dari Idlib, Sharaa berkata walaupun SDF secara terbuka mengisytiharkan ia bersedia untuk bergerak ke hadapan, tindakannya menceritakan kisah berbeza.
Jelasnya, perbincangan masih dijalankan untuk menyelesaikan dengan tepat bagaimana perjanjian itu harus dilaksanakan.
AS 'berkomplot dalam genosid Gaza' - laporan hak asasi manusia China
China telah menuduh Amerika Syarikat bersubahat dalam genosid di Gaza.
Tuntutan itu datang dalam laporan tahunan Beijing mengenai hak asasi manusia AS, yang diterbitkan oleh Pejabat Penerangan Majlis Negara dan dibawa oleh media kerajaan.
Laporan itu mengatakan Washington telah memberikan sokongan tentera dan diplomatik yang tidak berbelah bahagi kepada Israel, sambil menghalang percubaan antarabangsa untuk mendapatkan gencatan senjata.