Perbincangan untuk menghidupkan semula saluran paip gas Nord Stream bagi memulakan semula pengaliran gas Rusia ke Jerman akan menjadi "arah yang sama sekali salah", kata menteri ekonomi dan tenaga Jerman pada hari Isnin.

Saluran paip Nord Stream setakat ini merupakan laluan potensi terbesar untuk gas Rusia mengalir ke Eropah.

Saluran paip Nord Stream 1 membekalkan gas dari 2011 hingga 2022.

Projek Nord Stream 2 yang bernilai $11 bilion telah siap pada 2021 tetapi tidak pernah dilancarkan kerana Jerman menggantung rancangan tersebut sebelum perang Rusia di Ukraine.

Ditanya pada Isnin sama ada terdapat sebarang kemungkinan saluran paip merentasi Laut Baltik dihidupkan semula, Robert Habeck berkata buat masa ini tiada.

"Rakyat Ukraine masih diserang Rusia. Jadi, saya rasa membincangkan potensi Nord Stream 2 atau Nord Stream 1, jika ia akan dibaiki, adalah arah perbincangan yang sama sekali salah," kata Habeck kepada pemberita di Brussels.

Meletupkan saluran paip

Pada September 2022, salah satu daripada dua talian Nord Stream 2 rosak akibat letupan misteri, bersama kedua-dua saluran Nord Stream 1.

Tiada siapa yang mengambil tanggungjawab atas kerosakan tersebut, tetapi siasatan Jerman sendiri menunjukkan bahawa penyelam Ukraine terlibat dalam serangan itu.

Jerman selama beberapa dekad bergantung berat pada gas Rusia, tetapi Norway telah menjadi pembekal terbesarnya sejak perang Ukraine.

Moscow mengurangkan bekalan gas ke Eropah pada 2022, menyebabkan benua itu dilanda krisis tenaga dengan harga gas yang mencapai rekod tertinggi.

Habeck berkata beliau bimbang kerajaan Jerman yang akan datang akan melupakan pengajaran yang dipelajari daripada pergantungan berat Eropah terhadap tenaga Rusia sebelum ini.

"Parti Sosial Demokrat dan Parti Konservatif di Jerman, merekalah punca pergantungan tenaga Jerman terhadap Rusia, dan mereka melakukannya dengan sengaja," katanya.

"Saya bimbang bahawa pengajaran yang kita pelajari pada 2022... boleh dilupakan."

Parti konservatif CDU/CSU dan Sosial Demokrat telah memulakan perbincangan gabungan untuk membentuk kerajaan Jerman seterusnya.

Kembalinya Donald Trump ke Rumah Putih telah membantu pemulihan harga saham gergasi gas Rusia, Gazprom, atas harapan perjanjian damai Ukraine yang cepat akan membawa kepada pemulihan eksport gas ke Eropah, kata Alpha Bank dalam satu nota bulan lalu.

Walau bagaimanapun, terdapat tanda bahawa benua itu akan tergesa-gesa untuk kembali bergantung kepada gas Rusia.

The Financial Times melaporkan bulan ini bahawa sekutu lama Putin sedang melobi AS untuk membenarkan pelabur memulakan semula Nord Stream 2.

Kerajaan Jerman telah menyatakan bahawa mereka kekal komited untuk bebas daripada tenaga Rusia.