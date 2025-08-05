Israel bunuh 63 lagi dalam serangan baharu Gaza
Sekurang-kurangnya 63 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaharu Israel di Gaza, kata pakar perubatan.
Serangan melanda utara Gaza, Koridor Netzarim Kota Gaza, dan kawasan di selatan dan tengah.
Ramai daripada mangsa telah mengalami kebuluran akibat pengepungan Israel yang berterusan.
Bolsonaro diletakkan di bawah tahanan rumah
Mahkamah Agung Brazil telah memerintahkan bekas presiden Jair Bolsonaro untuk kekal di bawah tahanan rumah semasa menghadapi tuduhan plot rampasan kuasa.
Keputusan itu melarangnya menggunakan telefon dan menerima pelawat kecuali peguamnya.
Hakim Alexandre de Moraes berkata Bolsonaro telah melanggar perintah mahkamah sebelum ini. Tindakan itu meningkatkan ketegangan politik apabila sekutu Bolsonaro mengecamnya.
Ahli Demokrat Texas lari untuk sekat peta GOP
Lebih 50 ahli parlimen Texas Demokrat bergegas keluar dari negeri itu untuk menghentikan undi persempadanan semula oleh pihak Republikan.
Gabenor Greg Abbott mengancam untuk menggantikan mereka jika mereka tidak kembali.
Pihak Republikan berkata peta baharu itu akan menjamin majoriti mereka untuk tahun depan, manakala pihak Demokrat menuduh mereka berat sebelah.
Pergaduhan ini dijangka mungkin berlarutan selama beberapa minggu.
Turkiye tempat popular untuk pelancong China
Turkiye menyaksikan lonjakan dalam pelancong dari China, dengan 409,000 pelancong pada tahun lalu, melonjak 65 peratus daripada 2023.
Duta Besar Jiang Xuebin memuji sejarah mendalam dan tapak indah Turkiye, terutamanya selepas pandemik.
Cappadocia dan Istanbul kekal sebagai tarikan utama, dengan hubungan antara kedua-dua negara dijangka mampu meningkatkan lagi sektor pelancongan.
Opera Diraja batal rancangan Israel
Royal Opera House telah menarik keluar pengeluaran Tosca dari musim 2026 Israel, memetik tekanan oleh kakitangannya berhubung perang kejam Israel ke atas Gaza.
Lebih 180 pekerja menandatangani surat menolak persembahan di Israel, menuduhnya melakukan "pembunuhan beramai-ramai."
Opera Negara Israel memadam penyenaraian Opera Diraja dari laman webnya susulan keputusan itu.