DUNIA
2 min membaca
Fokus Hari Ini | 5 Ogos
Israel membunuh 63 lagi rakyat Palestin dalam serangan di Gaza. Opera Diraja batal rancangan Israel susulan perang genosid yang berterusan.
Fokus Hari Ini | 5 Ogos / User Upload
5 Ogos 2025

Israel bunuh 63 lagi dalam serangan baharu Gaza

Sekurang-kurangnya 63 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaharu Israel di Gaza, kata pakar perubatan.

Serangan melanda utara Gaza, Koridor Netzarim Kota Gaza, dan kawasan di selatan dan tengah.

Ramai daripada mangsa telah mengalami kebuluran akibat pengepungan Israel yang berterusan.

Bolsonaro diletakkan di bawah tahanan rumah

Mahkamah Agung Brazil telah memerintahkan bekas presiden Jair Bolsonaro untuk kekal di bawah tahanan rumah semasa menghadapi tuduhan plot rampasan kuasa.

Keputusan itu melarangnya menggunakan telefon dan menerima pelawat kecuali peguamnya.

Hakim Alexandre de Moraes berkata Bolsonaro telah melanggar perintah mahkamah sebelum ini. Tindakan itu meningkatkan ketegangan politik apabila sekutu Bolsonaro mengecamnya.

Ahli Demokrat Texas lari untuk sekat peta GOP

Lebih 50 ahli parlimen Texas Demokrat bergegas keluar dari negeri itu untuk menghentikan undi persempadanan semula oleh pihak Republikan.

Gabenor Greg Abbott mengancam untuk menggantikan mereka jika mereka tidak kembali.

Pihak Republikan berkata peta baharu itu akan menjamin majoriti mereka untuk tahun depan, manakala pihak Demokrat menuduh mereka berat sebelah.

recommended

Pergaduhan ini dijangka mungkin berlarutan selama beberapa minggu.

Turkiye tempat popular untuk pelancong China

Turkiye menyaksikan lonjakan dalam pelancong dari China, dengan 409,000 pelancong pada tahun lalu, melonjak 65 peratus daripada 2023.

Duta Besar Jiang Xuebin memuji sejarah mendalam dan tapak indah Turkiye, terutamanya selepas pandemik.

Cappadocia dan Istanbul kekal sebagai tarikan utama, dengan hubungan antara kedua-dua negara dijangka mampu meningkatkan lagi sektor pelancongan.

Opera Diraja batal rancangan Israel

Royal Opera House telah menarik keluar pengeluaran Tosca dari musim 2026 Israel, memetik tekanan oleh kakitangannya berhubung perang kejam Israel ke atas Gaza.

Lebih 180 pekerja menandatangani surat menolak persembahan di Israel, menuduhnya melakukan "pembunuhan beramai-ramai."

Opera Negara Israel memadam penyenaraian Opera Diraja dari laman webnya susulan keputusan itu.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us