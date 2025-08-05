Israel bunuh 63 lagi dalam serangan baharu Gaza

Sekurang-kurangnya 63 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaharu Israel di Gaza, kata pakar perubatan.



Serangan melanda utara Gaza, Koridor Netzarim Kota Gaza, dan kawasan di selatan dan tengah.



Ramai daripada mangsa telah mengalami kebuluran akibat pengepungan Israel yang berterusan.

Bolsonaro diletakkan di bawah tahanan rumah

Mahkamah Agung Brazil telah memerintahkan bekas presiden Jair Bolsonaro untuk kekal di bawah tahanan rumah semasa menghadapi tuduhan plot rampasan kuasa.



Keputusan itu melarangnya menggunakan telefon dan menerima pelawat kecuali peguamnya.



Hakim Alexandre de Moraes berkata Bolsonaro telah melanggar perintah mahkamah sebelum ini. Tindakan itu meningkatkan ketegangan politik apabila sekutu Bolsonaro mengecamnya.

Ahli Demokrat Texas lari untuk sekat peta GOP

Lebih 50 ahli parlimen Texas Demokrat bergegas keluar dari negeri itu untuk menghentikan undi persempadanan semula oleh pihak Republikan.



Gabenor Greg Abbott mengancam untuk menggantikan mereka jika mereka tidak kembali.



Pihak Republikan berkata peta baharu itu akan menjamin majoriti mereka untuk tahun depan, manakala pihak Demokrat menuduh mereka berat sebelah.