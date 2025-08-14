DUNIA
2 min membaca
Fokus Hari Ini | 14 Ogos, Khamis
Sekurang-kurangnya 64 rakyat Palestin terbunuh apabila Israel menyerang rumah, khemah keluarga yang kehilangan tempat tinggal di seluruh Gaza; dan kontinjen Turkiye dan Azerbaijan menghadiri perarakan Hari Kemerdekaan Pakistan di Islamabad.
Fokus Hari Ini / User Upload
14 Ogos 2025

Serangan Israel bunuh 64 rakyat Palestin di Gaza

Serangan udara Israel ke atas rumah dan khemah yang menempatkan keluarga pelarian sepanjang hari Rabu membunuh sekurang-kurangnya 64 rakyat Palestin di seluruh Gaza.

Menurut sumber perubatan, tentera Israel membedil penduduk Palestin yang menunggu bantuan berhampiran Koridor Netzarim di tengah Gaza.

Tentera penjajah juga menyasarkan kawasan perumahan di kejiranan Zeitoun, tenggara Gaza City, sambil melepaskan tembakan dan tembakan secara berasingan ke atas penduduk Palestin yang menunggu bantuan kemanusiaan.

Israel musnahkan lebih 300 rumah di Zeitoun Gaza dalam masa tiga hariT

entera Israel telah merobohkan lebih 300 rumah di kejiranan Zeitoun di Gaza sejak tiga hari lalu, dalam apa yang disifatkan oleh Pertahanan Awam sebagai sasaran yang disengajakan ke kawasan kediaman orang awam.

Mahmoud Basal, jurucakap Pertahanan Awam di Gaza, berkata tentera Israel melakukan serangan berat di Zeitoun, memfokuskan kepada bangunan dengan lima atau lebih tingkat.

Beliau berkata bahan letupan yang digunakan menyebabkan struktur di sekeliling runtuh, dengan beberapa rumah musnah manakala penduduk masih berada di dalam.

Mahkamah rayuan AS benarkan Trump potong bantuan asing berbilion dolar

Disyorkan

Mahkamah rayuan persekutuan AS telah menarik balik injunksi yang memerlukan Jabatan Negara untuk terus membuat pembayaran bantuan asing, menyerahkan kemenangan undang-undang kepada Presiden Donald Trump.

Dalam keputusan 2-1, Mahkamah Rayuan AS untuk Daerah Columbia berkata mahkamah rendah tersilap apabila mengarahkan pentadbiran Trump memulihkan bantuan asing yang sebelum ini diluluskan oleh Kongres.

Trump mengenakan pembekuan 90 hari ke atas semua bantuan asing pada 20 Januari melalui perintah eksekutif.

Trump mahu pertemuan tiga hala dengan Zelenskyy, Putin selepas sidang kemuncak Alaska

Presiden AS Donald Trump berkata beliau akan mencari pertemuan tiga penjuru dengan Volodymyr Zelenskyy dan Vladimir Putin sejurus selepas sidang kemuncak Alaska dengan pemimpin Rusia itu bertujuan menamatkan perang tiga tahun di Ukraine.

Trump bercakap pada hari Rabu selepas apa yang disifatkannya sebagai panggilan "sangat baik" dengan pemimpin Eropah, termasuk Zelenskyy.

Kontinjen Turkiye, Azerbaijan hadir perarakan Hari Kemerdekaan Pakistan di Islamabad

Ribuan penonton bangkit apabila kontinjen angkatan tentera Turkiye berarak pada majlis Hari Kemerdekaan di ibu negara Pakistan, Islamabad.

Majlis yang dihadiri kepimpinan tertinggi Pakistan itu diadakan menjelang Hari Kemerdekaan ke-79 negara itu pada Khamis.

Selain Turkiye, Azerbaijan juga hadir dengan angkatan bersenjatanya ditampilkan dalam perarakan itu.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us