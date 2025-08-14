Serangan Israel bunuh 64 rakyat Palestin di Gaza

Serangan udara Israel ke atas rumah dan khemah yang menempatkan keluarga pelarian sepanjang hari Rabu membunuh sekurang-kurangnya 64 rakyat Palestin di seluruh Gaza.



Menurut sumber perubatan, tentera Israel membedil penduduk Palestin yang menunggu bantuan berhampiran Koridor Netzarim di tengah Gaza.



Tentera penjajah juga menyasarkan kawasan perumahan di kejiranan Zeitoun, tenggara Gaza City, sambil melepaskan tembakan dan tembakan secara berasingan ke atas penduduk Palestin yang menunggu bantuan kemanusiaan.

Israel musnahkan lebih 300 rumah di Zeitoun Gaza dalam masa tiga hariT

entera Israel telah merobohkan lebih 300 rumah di kejiranan Zeitoun di Gaza sejak tiga hari lalu, dalam apa yang disifatkan oleh Pertahanan Awam sebagai sasaran yang disengajakan ke kawasan kediaman orang awam.



Mahmoud Basal, jurucakap Pertahanan Awam di Gaza, berkata tentera Israel melakukan serangan berat di Zeitoun, memfokuskan kepada bangunan dengan lima atau lebih tingkat.



Beliau berkata bahan letupan yang digunakan menyebabkan struktur di sekeliling runtuh, dengan beberapa rumah musnah manakala penduduk masih berada di dalam.

