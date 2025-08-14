Serangan Israel bunuh 64 rakyat Palestin di Gaza
Serangan udara Israel ke atas rumah dan khemah yang menempatkan keluarga pelarian sepanjang hari Rabu membunuh sekurang-kurangnya 64 rakyat Palestin di seluruh Gaza.
Menurut sumber perubatan, tentera Israel membedil penduduk Palestin yang menunggu bantuan berhampiran Koridor Netzarim di tengah Gaza.
Tentera penjajah juga menyasarkan kawasan perumahan di kejiranan Zeitoun, tenggara Gaza City, sambil melepaskan tembakan dan tembakan secara berasingan ke atas penduduk Palestin yang menunggu bantuan kemanusiaan.
Israel musnahkan lebih 300 rumah di Zeitoun Gaza dalam masa tiga hariT
entera Israel telah merobohkan lebih 300 rumah di kejiranan Zeitoun di Gaza sejak tiga hari lalu, dalam apa yang disifatkan oleh Pertahanan Awam sebagai sasaran yang disengajakan ke kawasan kediaman orang awam.
Mahmoud Basal, jurucakap Pertahanan Awam di Gaza, berkata tentera Israel melakukan serangan berat di Zeitoun, memfokuskan kepada bangunan dengan lima atau lebih tingkat.
Beliau berkata bahan letupan yang digunakan menyebabkan struktur di sekeliling runtuh, dengan beberapa rumah musnah manakala penduduk masih berada di dalam.
Mahkamah rayuan AS benarkan Trump potong bantuan asing berbilion dolar
Mahkamah rayuan persekutuan AS telah menarik balik injunksi yang memerlukan Jabatan Negara untuk terus membuat pembayaran bantuan asing, menyerahkan kemenangan undang-undang kepada Presiden Donald Trump.
Dalam keputusan 2-1, Mahkamah Rayuan AS untuk Daerah Columbia berkata mahkamah rendah tersilap apabila mengarahkan pentadbiran Trump memulihkan bantuan asing yang sebelum ini diluluskan oleh Kongres.
Trump mengenakan pembekuan 90 hari ke atas semua bantuan asing pada 20 Januari melalui perintah eksekutif.
Trump mahu pertemuan tiga hala dengan Zelenskyy, Putin selepas sidang kemuncak Alaska
Presiden AS Donald Trump berkata beliau akan mencari pertemuan tiga penjuru dengan Volodymyr Zelenskyy dan Vladimir Putin sejurus selepas sidang kemuncak Alaska dengan pemimpin Rusia itu bertujuan menamatkan perang tiga tahun di Ukraine.
Trump bercakap pada hari Rabu selepas apa yang disifatkannya sebagai panggilan "sangat baik" dengan pemimpin Eropah, termasuk Zelenskyy.
Kontinjen Turkiye, Azerbaijan hadir perarakan Hari Kemerdekaan Pakistan di Islamabad
Ribuan penonton bangkit apabila kontinjen angkatan tentera Turkiye berarak pada majlis Hari Kemerdekaan di ibu negara Pakistan, Islamabad.
Majlis yang dihadiri kepimpinan tertinggi Pakistan itu diadakan menjelang Hari Kemerdekaan ke-79 negara itu pada Khamis.
Selain Turkiye, Azerbaijan juga hadir dengan angkatan bersenjatanya ditampilkan dalam perarakan itu.