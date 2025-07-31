Israel bunuh 68 di Gaza, termasuk pencari bantuan
Pengeboman Israel ke atas Gaza membunuh 68 rakyat Palestin dalam satu hari, termasuk 51 ornag yang menunggu bantuan makanan di utara kawasan yang dikepung.
Beratus-ratus cedera dalam serangan itu sahaja. Kemudian, lima lagi terbunuh di tengah Gaza, enam di Rafah, dan enam lagi di Bandar Gaza.
Pihak berkuasa kesihatan berkata sekurang-kurangnya 60,138 rakyat Palestin telah terbunuh sejak perang genosid bermula, kini memasuki hari ke-664.
Kanada iktiraf Palestin
Kanada berkata ia akan mengiktiraf Palestin di PBB pada bulan September, jika Pihak Berkuasa Palestin melaksanakan pembaharuan utama.
Perdana Menteri Mark Carney memberi amaran bahawa penyelesaian dua negara "sedang hancur di depan mata kita."
Selama beberapa dekad, Kanada menyokong rundingan, tetapi Carney berkata proses damai yang sudah lapuk "tidak lagi boleh dipertahankan."
Berjuta kembali selepas amaran Tsunami ditarik balik
Berjuta orang yang dipindahkan selepas gempa bumi berukuran 8.8 pada skala Richter di Semenanjung Kamchatka Rusia sedang menuju ke rumah ketika amaran tsunami mereda di seluruh Pasifik.
Gempa itu mencetuskan amaran di seluruh Pasifik dan memaksa penutupan pelabuhan di Peru dan pembatalan penerbangan di Hawaii.
Lonjakan sehingga empat meter diramalkan, tetapi tiada kerosakan besar dilaporkan.
Rusia selar ancaman Iran Trump
Rusia mengecam Presiden Trump kerana mengancam untuk menyerang tapak nuklear Iran hanya beberapa minggu selepas Israel dan Iran berperang selama 12 hari.
Moscow memberi amaran bahawa ancaman itu menggugat kestabilan dan "berselubung secara sinis" sebagai kebimbangan bukan percambahan nuklear.
Trump berkata beliau akan mengarahkan serangan jika Tehran memulakan semula kemudahan yang dibom oleh AS baru-baru ini.
Gunung berapi Klyuchevskoy meletus selepas gempa bumi besar
Gunung berapi Klyuchevskoy di Kamchatka Rusia meletus hanya beberapa jam selepas gempa bumi berukuran 8.8 magnitud menggegarkan wilayah itu.
Kepulan abu menembak setinggi tiga kilometer, merebak sehingga 58 kilometer ke arah timur.
Para saintis berkata ia adalah gempa bumi terkuat sejak 1952, mencetuskan kebimbangan terhadap lebih banyak aktiviti seismik. Pihak berkuasa sedang memantau kedua-dua kesan gempa dan letusan gunung berapi yang berterusan.