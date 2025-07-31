Israel bunuh 68 di Gaza, termasuk pencari bantuan

Pengeboman Israel ke atas Gaza membunuh 68 rakyat Palestin dalam satu hari, termasuk 51 ornag yang menunggu bantuan makanan di utara kawasan yang dikepung.



Beratus-ratus cedera dalam serangan itu sahaja. Kemudian, lima lagi terbunuh di tengah Gaza, enam di Rafah, dan enam lagi di Bandar Gaza.



Pihak berkuasa kesihatan berkata sekurang-kurangnya 60,138 rakyat Palestin telah terbunuh sejak perang genosid bermula, kini memasuki hari ke-664.

Kanada iktiraf Palestin

Kanada berkata ia akan mengiktiraf Palestin di PBB pada bulan September, jika Pihak Berkuasa Palestin melaksanakan pembaharuan utama.



Perdana Menteri Mark Carney memberi amaran bahawa penyelesaian dua negara "sedang hancur di depan mata kita."



Selama beberapa dekad, Kanada menyokong rundingan, tetapi Carney berkata proses damai yang sudah lapuk "tidak lagi boleh dipertahankan."

