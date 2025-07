Hampir 50, termasuk kanak-kanak, di Gaza dibunuh oleh Israel

Israel membunuh sekurang-kurangnya 48 rakyat Palestin, termasuk kanak-kanak, dalam serangannya di seluruh Gaza yang dikepung, kata pegawai perubatan.



Perkembangan itu berlaku ketika AS mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk gencatan senjata di kawasan yang disekat itu.

Trump berkata bekas FBI, ketua CIA mungkin 'perlu tanggung akibat'

Presiden AS Donald Trump telah menuduh bekas pengarah FBI James Comey dan bekas ketua CIA John Brennan, dua pengkritik terkemuka di bawah siasatan jenayah, sebagai "tidak jujur" dan berkata mereka mungkin perlu "tanggung akibat".



Ditanya pada hari Rabu mengenai pembukaan siasatan FBI terhadap Comey dan Brennan, Trump berkata dia tidak tahu apa-apa mengenainya selain apa yang beliau baca hari ini.

AS sambung pembekalan senjata ke Ukraine

Amerika Syarikat menghantar peluru artileri dan peluru berpandu artileri roket mudah alih ke Ukraine, dua pegawai AS memberitahu Reuters dan Associated Press, beberapa hari selepas pentadbiran Presiden Donald Trump menghentikan penghantaran beberapa senjata kritikal ke Kiev.



Menurut pegawai tersebut, jeda dalam beberapa penghantaran senjata minggu lalu nampaknya dikaitkan dengan kebimbangan bahawa stok tentera AS mungkin terlalu rendah.

Mahkamah Korea Selatan isu waran tangkap untuk bekas presiden Yoon

Mahkamah Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap ke atas bekas presiden Yoon Suk-yeol berhubung bidaan undang-undang tentera yang gagal tahun lalu, lapor agensi berita Yonhap.



Nam Se-jin, hakim kanan di Mahkamah Daerah Pusat Seoul, mengeluarkan waran atas kebimbangan bahawa Yoon boleh memusnahkan bukti, meletakkannya dalam tahanan untuk kali kedua, menurut Yonhap.

Trump kenakan 50% tarif ke atas semua barangan Brazil sebagai tindakan balas terhadap kes Bolsonaro

Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif 50 peratus ke atas semua barangan Brazil yang memasuki AS, dengan alasan layanan negara itu terhadap bekas presiden Jair Bolsonaro dan dakwaan penapisan menyasarkan platform Amerika.



Trump kecam perbicaraan yang dihadapi Bolsonaro sebagai "kehinaan antarabangsa" dalam catatan di Truth Social pada hari Rabu.