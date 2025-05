Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia untuk mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari AS, Donald Trump, mengenai pelbagai isu, termasuk pelucutan senjata nuklear, kata jurucakap Kremlin Dmitry Peskov.



Kremlin sedang menunggu isyarat dari Washington, kata Peskov pada sidang akhbar di Moscow pada hari Jumaat.



"Putin sudah bersedia; kami menunggu isyarat; semua orang sudah bersedia." Sebarang spekulasi adalah sia-sia. "Sebaik sahaja ada apa-apa yang tetap, kami akan maklumkan anda," katanya.



Mengenai isu pelucutan senjata nuklear, Peskov menegaskan bahawa Moscow bersedia untuk berunding dengan Washington, dengan syarat keupayaan nuklear sekutu AS iaitu Britain dan Perancis juga dipertimbangkan.



"Demi kepentingan kestabilan global dan kesejahteraan negara-negara kita, kami berhasrat untuk memulakan proses rundingan ini secepat mungkin." Namun, realiti waktu kini memerlukan semua potensi nuklear, termasuk yang dimiliki oleh Perancis dan Britain, diambil kira. Mengabaikan mereka dalam dialog tidak lagi boleh diterima," katanya.



Peskov berkata masa yang signifikan telah hilang dalam usaha perlucutan senjata nuklear kerana AS menghentikan hubungan substantif dengan Rusia mengenai perkara tersebut.



"Kerangka undang-undang yang mengawal kawalan senjata telah terjejas teruk, dan bukan salah Rusia." AS telah menghentikan penyertaan mereka dalam perjanjian antarabangsa, secara berkesan meruntuhkan rangka kerja ini," katanya.



Mengenai cadangan Trump bahawa harga minyak yang lebih rendah boleh membantu menyelesaikan konflik di Ukraine, Peskov menolak dakwaan tersebut, dan menegaskan bahawa situasi tersebut tidak berkaitan dengan harga minyak.



Konflik ini berpunca daripada ancaman terhadap keselamatan negara Rusia, keselamatan rakyat Rusia yang tinggal di wilayah tertentu, dan keenggangan Amerika dan Eropah untuk menangani kebimbangan Rusia. Harga minyak tidak ada kaitan dengan ini," tegasnya.



Mengenai laporan kesediaan Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy untuk rundingan damai dengan Rusia, Peskov berhujah bahawa dakwaan tersebut tidak berasas, kerana Zelenskyy secara sah telah melarang rundingan dengan Moscow.

SUMBER: AA