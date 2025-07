Starmer dijangka adakan mesyuarat Kabinet tergempar susulan tekanan memuncak ke atas Gaza

Perdana Menteri Britain Keir Starmer akan mengadakan mesyuarat tergempar Kabinet minggu ini untuk membincangkan krisis yang semakin memuncak di Gaza di tengah-tengah kepungan genosid Israel, menurut laporan media tempatan.



Mesyuarat itu, yang akan berlangsung walaupun Parlimen sedang berehat untuk musim panas, diadakan ketika kerajaan menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk mengiktiraf sebuah negara Palestin.



Starmer juga dijadual bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Scotland, di mana beliau dijangka menggesa Rumah Putih mengambil pendirian yang lebih tegas terhadap Israel.

1 daripada 3 rakyat Palestin di Gaza sudah tidak makan beberapa hari: PBB

Pegawai tertinggi kemanusiaan PBB memberi amaran tentang bencana kemanusiaan yang sedang merebak dengan pantas di Gaza.



Tom Fletcher, penyelaras bantuan kecemasan PBB, berkata satu daripada tiga rakyat Palestin tidak makan "selama beberapa hari" dan kanak-kanak dalam keadaan separuh nyawa disebabkan kekurangan bantuan makanan yang teruk.



Beliau berkata walaupun Israel membuat keputusan untuk meningkatkan bantuan selama seminggu, sejumlah besar bantuan masih diperlukan untuk mengelakkan kebuluran.

Pilihan raya parlimen Syria yang pertama pasca Assad dijangka pada September

Syria merancang untuk mengadakan pilihan raya parlimen pertamanya di bawah kepimpinan baharu antara 15 dan 20 September.



Jawatankuasa Pilihan Raya Tinggi negara itu bertemu dengan Presiden Ahmad al Sharaa untuk memberi taklimat kepadanya mengenai pindaan utama undang-undang pilihan raya sementara, selepas pusingan rundingan dengan pelbagai lapisan masyarakat Syria.



Al Sharaa menekankan kepentingan menjalankan pilihan raya di semua wilayah Syria dan menolak sebarang tanggapan mengenai pembahagian wilayah, yang turut ditentang oleh semua rakyat Syria.

Zelenskyy beri isyarat tindakan pantas ke atas agensi antirasuah selepas rayuan EU

Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen telah menggesa Presiden Volodymyr Zelenskyy untuk memperkasakan badan antirasuah bebas.



"Ukraine telah mencapai banyak kejayaan," kata von der Leyen dalam catatan di X, sambil menambah bahawa "ia mesti membina asas kukuh ini dan memelihara badan antirasuah bebas, yang merupakan asas kedaulatan undang-undang Ukraine".



Pemimpin Ukraine itu turut memberi isyarat bahawa satu undang-undang yang menyokong mungkin akan diterima pakai dalam beberapa hari lagi.

AS, EU capai perjanjian perdagangan susulan 'rundingan sukar'

AS dan EU berjaya mencapai perjanjian perdagangan, sekali gus menamatkan ketidaktentuan selama berbulan-bulan, menurut Presiden Donald Trump selepas pertemuannya dengan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen di Scotland.



Presiden AS itu berkata beliau berpendapat perjanjian itu akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, yang menetapkan kadar AS pada 15 peratus bagi barangan EU.



Bagi pihaknya, presiden Suruhanjaya Eropah itu juga memuji perjanjian itu, menyifatkannya sebagai satu "kejayaan yang besar".