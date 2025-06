Stok uranium selamat selepas AS serang tapak nuklear: Iran

Penasihat kanan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah berkata bahawa stok uranium yang diperkaya negara itu kekal utuh walaupun serangan udara AS baru-baru ini di tapak nuklear.



Ali Shamkhani, seorang tokoh penting dalam Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, berkata serangan itu gagal merosakkan keupayaan nuklear Iran.



"Walaupun tapak nuklear dimusnahkan, permainan belum tamat. Bahan yang diperkaya, ilmu tempatan, dan keinginan politik akan kekal," tulisnya di X.

Trump cari perjanjian 'damai' dengan Tehran selepas menyerang Iran: laporan

Presiden AS Donald Trump dilaporkan tidak bercadang untuk meneruskan serangan tentera terhadap Iran dan sebaliknya meneruskan perjanjian damai, lapor Axios, memetik seorang pegawai Amerika yang tidak dinamakan.



Trump memaklumkan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai keputusan berikutan serangan ke atas tapak nuklear Iran dan menyatakan keutamaannya untuk diplomasi.



Seorang pegawai Israel mengesahkan pendirian Washington, berkata, "Amerika menjelaskan kepada kami bahawa mereka mahu tutup pusingan ini.”

Israel terus menyembelih rakyat Palestin di Gaza

Tentera Israel telah membunuh sekurang-kurangnya 31 lagi rakyat Palestin dan mencederakan berpuluh-puluh lagi di Gaza, menurut pakar perubatan tempatan.



Walaupun perhatian global tertumpu kepada konflik Israel-Iran, Tel Aviv meneruskan perang mautnya di Gaza.



Sementara itu, Israel juga secara senyap mempergiatkan pendudukannya di Tebing Barat.

Türkiye, PBB kutuk serangan maut gereja di Damsyik, seru perpaduan menentang keganasan

Türkiye dan PBB telah mengutuk pengeboman berani mati di Gereja Mar Elias di Damsyik yang mengorbankan sekurang-kurangnya 20 orang dan mencederakan 52, serta menyeru perpaduan menentang keganasan.



Utusan PBB Geir Pedersen menggesa siasatan penuh terhadap serangan yang didakwa Daesh, yang menyasarkan jemaah semasa misa.



Kementerian Luar Türkiye mengecam serangan itu sebagai percubaan untuk menjejaskan kestabilan Syria dan mengganggu perpaduan sosial.

Harga minyak melonjak selepas Tehran mempertimbangkan untuk tutup Selat Hormuz

Harga minyak melonjak selepas serangan udara AS ke atas tapak nuklear Iran menimbulkan kebimbangan konflik yang lebih meluas dan gangguan tenaga.



Minyak mentah Brent dan AS West Texas Intermediate melonjak lebih 4%, ketika ketegangan memuncak berhubung kemungkinan penutupan Selat Hormuz, koridor minyak penting.



Parlimen Iran telah meluluskan penutupan selat itu sebagai tindak balas terhadap serangan AS dan Israel ke atas Fordow, Natanz, dan Isfahan.