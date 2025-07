Hamas sahkan ia beri jawapan terhadap cadangan gencatan senjata terbaru Gaza

Hamas telah mengesahkan ia mengemukakan jawapannya kepada cadangan Israel untuk gencatan senjata Gaza selama 60 hari kepada perunding.



Tanggapan itu termasuk cadangan pindaan kepada klausa mengenai kemasukan bantuan, peta kawasan dari mana tentera Israel harus berundur, dan jaminan untuk menamatkan perang secara kekal, menurut sumber Palestin yang biasa dengan rundingan yang sedang berlangsung di Doha.



Perunding dari kedua-dua pihak telah mengadakan rundingan tidak langsung di Doha dengan pengantara dalam usaha untuk mencapai persetujuan mengenai perjanjian gencatan senjata.

Undi Knesset Israel untuk gabungkan Tebing Barat yang diduduki adalah 'batal dan tidak sah': Turkiye

Turkiye telah menolak usul yang diluluskan oleh Knesset Israel untuk mengilhakkan Tebing Barat yang diduduki, menyebutnya "batal dan tidak sah" di bawah undang-undang antarabangsa dan memberi amaran ia menimbulkan ancaman besar kepada kestabilan serantau.



Kementerian Luar Turkiye dalam satu kenyataan berkata bahawa Tebing Barat adalah wilayah Palestin di bawah pendudukan Israel sejak 1967.



Ia menambah bahawa sebarang percubaan oleh Israel untuk menggabungkannya merupakan usaha yang tidak sah dan provokatif yang bertujuan untuk menjejaskan usaha damai.

Tentera Thai, Kemboja berbalas tembak di kawasan sempadan yang dipertikaikan

Pertempuran bersenjata telah tercetus antara Thailand dan Kemboja di sepanjang kawasan yang dipertikaikan di sempadan mereka, dengan masing-masing menuduh satu sama lain melepaskan tembakan pertama selepas beberapa minggu ketegangan yang membara.



Tentera Thai berkata dalam satu kenyataan bahawa tentera Kemboja telah melepaskan tembakan di kawasan berhampiran kuil Ta Moan Thom yang dipertikaikan.



Jurucakap Kementerian Pertahanan Kemboja berkata telah berlaku pencerobohan tanpa provokasi oleh tentera Thai dan tentera Kemboja bertindak balas untuk mempertahankan diri.

Zelenskyy ikrar rang undang-undang agensi antirasuah baharu ketika protes berterusan

Bantahan di pusat Kiev terhadap undang-undang yang menyekat kuasa agensi anti-rasuah berterusan apabila Presiden Volodymyr Zelenskyy menjanjikan rang undang-undang baru.



Perundangan itu, menghapuskan kebebasan dua badan antirasuah utama, mencetuskan bantahan besar pertama di Ukraine sejak konflik dengan Rusia bermula lebih tiga tahun lalu.



Zelenskyy bertindak balas terhadap tindak balas tersebut, dengan berkata beliau akan mengemukakan rang undang-undang baharu memastikan "semua norma bagi kebebasan institusi anti-rasuah akan dilaksanakan".

Tawaran Trump untuk menamatkan kerakyatan hak kesulungan tidak mengikut perlembagaan: mahkamah rayuan

Mahkamah rayuan persekutuan telah memutuskan bahawa usaha Presiden Donald Trump untuk menamatkan kerakyatan hak kesulungan adalah tidak berperlembagaan, menyokong keputusan mahkamah rendah yang menyekat dasar itu daripada berkuat kuasa di seluruh Amerika Syarikat.



Mahkamah Rayuan Litar AS ke-9 mengesahkan bahawa perintah eksekutif Trump, yang bertujuan menamatkan kewarganegaraan automatik untuk kanak-kanak yang dilahirkan di bumi AS kepada ibu bapa bukan warganegara, melanggar Perlembagaan.



Keputusan itu sejajar dengan keputusan sebelumnya oleh hakim persekutuan di New Hampshire, yang juga mendapati perintah itu menyalahi undang-undang dan mengeluarkan injunksi di seluruh negara.