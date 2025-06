Setiap hari, beribu-ribu orang melintasi sempadan antarabangsa. Ada yang melakukannya dengan mudah, manakala yang lain menghadapi halangan yang tidak berkesudahan. Dan setiap tahun, kedudukan seperti Indeks Pasport Henley mengingatkan kita bahawa tidak semua pasport diciptakan sama.

Hakikatnya, tempat kita dilahirkan menentukan sejauh mana kita boleh bergerak bebas di seluruh dunia, seberapa mudah kita dapat mencapai impian kita, dan kualiti hidup yang akan kita jalani.

Pada bulan Januari, dua organisasi utama—Henley & Partners dan Arton Capital—mengeluarkan Indeks Pasport tahunan mereka yang mengkategorikan pasport berdasarkan destinasi yang boleh dilawati oleh pemegangnya tanpa memerlukan visa.

Bagi sesetengah negara, keputusannya boleh dijangka. Singapura dan Jepun sekali lagi menduduki tangga teratas, membenarkan rakyat mereka melawat lebih 190 destinasi tanpa visa. Sementara itu, rakyat Afghanistan, Syria, Iraq, dan Pakistan kekal antara yang paling lemah, dengan mobiliti yang sangat terhad.

Tetapi mengapa? Apa yang membuatkan sesetengah pasport lebih berkuasa daripada yang lain?

Dalam episod ini, kami mengupas faktor-faktor di sebalik kekuatan pasport.

Anda kini mendengar Santapan Minda dari podcast TRT Global. Podcast ini membawakan artikel TRT Global yang disesuaikan untuk audio. Dalam episod ini, kami telah menyesuaikan artikel “Mengapa sesetengah pasport lebih berkuasa daripada yang lain”. Ditulis oleh Saad Hasan, pertama kali diterbitkan pada 17 Februari 2025.

Kedudukan sesuatu pasport bergantung pada berapa banyak destinasi yang boleh dilawati oleh pemegangnya tanpa memerlukan visa terlebih dahulu. Walaupun visa elektronik atau visa ketibaan juga penting, kekuatan sebenar terletak pada negara yang menawarkan akses tanpa visa.

Menurut pakar migrasi Uğur Altundal, seorang sarjana migrasi dan penulis buku “The Right to Travel: Toward an Ethics of Short-Term Mobility”, kekuatan ekonomi sesebuah negara memainkan peranan yang besar. Negara-negara yang lebih kaya cenderung mempunyai pasport yang lebih diterima di peringkat global.

Mengapa? Kerana rakyat mereka dianggap sebagai pelancong berisiko rendah. Ekonomi yang kuat menunjukkan bahawa lebih sedikit orang yang akan melanggar tempoh visa atau memohon suaka, menjadikannya lebih mudah untuk rakyat mereka mendapat pengecualian visa. Itulah sebabnya banyak negara telah melonggarkan sekatan dalam dekad yang lalu. Namun, perubahan ini tidak menjadikan perjalanan lebih mudah bagi sebahagian besar negara di Selatan Global.

Keperluan visa bukan sekadar menyusahkan; ia juga boleh menghalang mobiliti ekonomi dan sosial.

Bayangkan seorang jurutera perisian dari Nigeria yang mendapat pekerjaan di Perancis. Dia mempunyai kemahiran. Syarikat itu mahukannya. Tetapi mendapatkan visa adalah cerita yang berbeza. Pada tahun 2023, kadar penolakan visa bagi permohonan Schengen dari negara-negara seperti Bangladesh, Ghana, Pakistan, dan Senegal berada antara 41 hingga 50 peratus.

Burak Demirel dari Henley & Partners berkata, perbezaan kadar penolakan Schengen di antara kawasan dan kewarganegaraan bukan hanya berkaitan dengan faktor ekonomi—ia mencerminkan berat sebelah yang lebih mendalam. Identiti dan budaya mungkin menjelaskan kadar penolakan yang tinggi ini.

Ketidakstabilan politik juga mempengaruhi kekuatan pasport. Altundal menegaskan bahawa jika sesebuah negara mengalami konflik dalaman dan mempunyai populasi yang besar, risiko pencari suaka atau migrasi tanpa kebenaran akan meningkat. Risiko itu mempengaruhi dasar visa.

Namun, logik di sebalik kedudukan pasport tidak selalu konsisten.

Ambil contoh Pakistan, yang menduduki tangga ke-96 dalam Indeks Henley. KDNK per kapita dan keadaan keselamatannya lebih baik daripada Burkina Faso atau Chad, namun negara-negara itu menikmati lebih banyak perjalanan tanpa visa. Sebabnya? Perjanjian diplomatik dan perdagangan.

Burkina Faso dan Chad mempunyai perjanjian serantau yang meningkatkan kekuatan pasport mereka di Afrika, manakala Shamshad Ahmed Khan, bekas setiausaha luar Pakistan, menggambarkan hubungan Pakistan dengan jirannya, termasuk Afghanistan, Iran, dan India, sebagai tidak begitu baik.

Pakar berkata usaha diplomatik boleh mengubah kekuatan pasport secara dramatik.

Sebagai contoh, Emiriah Arab Bersatu. Pada tahun 2006, pasportnya hanya membenarkan perjalanan tanpa visa ke 35 destinasi. Hari ini, jumlah itu telah melonjak kepada 182, berkat diplomasi yang agresif.

Dari sudut sejarah, pasport tidak selalu diperlukan untuk perjalanan. Sistem pasport moden muncul semasa Perang Dunia I akibat kebimbangan keselamatan.

Patrick Bixby, penulis “License to Travel: A Cultural History of the Passport”, menjelaskan bagaimana pasport yang kita gunakan hari ini dicipta sebagai alat untuk memantau pergerakan dan mencegah aktiviti pengintipan. Dokumen ini bertujuan untuk mengukuhkan sempadan negara dan memantau siapa yang masuk dan keluar.

Pada musim panas tahun 1917, seorang lelaki bernama Konstantin Petrovich Ivanov turun dari kereta api di Finland, dengan pasport di tangan. Tetapi inilah corak nadanya—Konstantin bukanlah nama sebenarnya.

Nama sebenarnya ialah Vladimir Lenin. Dia sedang bergerak secara menyamar untuk melarikan diri daripada Kerajaan Sementara Rusia yang sedang menindas pemimpin Bolshevik. Lenin mencukur janggut ikoniknya, memakai rambut palsu untuk foto pasportnya, dan berjaya melepasi pengawal sempadan tanpa menimbulkan syak wasangka.

Melakukan sesuatu seperti itu pada zaman sekarang adalah agak mustahil. Dengan keselamatan biometrik, pengimbasan muka, dan pangkalan data digital yang menjejaki pelancong pada setiap langkah, penyamaran Lenin tidak akan berjaya.

Tetapi walaupun dengan semua teknologi ini, ketidaksamaan pasport tetap menjadi realiti.

Konflik mungkin memberi impak besar terhadap kekuatan pasport. Konflik di Syria, Yaman, Afghanistan, dan Venezuela telah menyebabkan berjuta-juta orang meninggalkan rumah mereka, menyumbang kepada peningkatan sentimen anti-imigran di seluruh dunia. Tetapi tidak semua pelarian dilayan sama.

Ambil contoh Ukraine.

Sejak pencerobohan Rusia pada tahun 2022, lebih 6.8 juta rakyat Ukraine telah melarikan diri, kebanyakannya ke negara-negara Kesatuan Eropah. Namun, walaupun berlaku pemindahan besar-besaran ini, pasport Ukraine kekal kuat, membenarkan akses tanpa visa ke 147 destinasi. Sebaliknya, rakyat Syria menghadapi sekatan perjalanan yang ketat.

Mengapa perbezaan ini?

Pakar berkata faktor bangsa, agama, dan kepentingan politik memainkan peranan. Negara-negara Eropah lebih bersedia menerima pelarian Ukraine, manakala rakyat Syria dan Afghanistan menghadapi sekatan perjalanan.

Pola yang sama berlaku di Venezuela, di mana lebih 7.7 juta orang telah melarikan diri. Tidak seperti pelarian Syria, Altundal berkata bahawa rakyat Venezuela sering mempunyai kelebihan kerana perkongsian bahasa dan hubungan budaya dengan Sepanyol, yang membantu mendapatkan pengecualian visa EU.

Kebangkitan politik sayap kanan di Eropah dan Amerika Syarikat telah memburukkan lagi mobiliti global. Apabila kadar penolakan visa meningkat dan dasar imigrasi semakin ketat, akses kepada perjalanan menjadi lebih terhad bagi mereka dari negara membangun.

Bagi sesetengah orang, pasport mungkin hanya sebagai dokumen, tetapi bagi ramai yang lain, ia adalah penentu takdir. Seperti yang dirumuskan oleh Patrick Bixby, “pada era perjalanan dan migrasi global, pasport sangat berkait rapat dengan nasib individu untuk ke mana mereka mahu pergi bagi mengejar kerjaya dan gaya hidup atau berhubung dengan keluarga dan rakan.”

Itu sahaja untuk episod kali ini. Terima kasih kerana mendengar, dan sehingga bertemu lagi, teruskan meneroka dan kekal berinformasi. Episod Santapan Minda ini disesuaikan daripada artikel di TRT World oleh Saad Hasan, “Mengapa sesetengah pasport lebih berkuasa daripada yang lain”.