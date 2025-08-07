25 rakyat Palestin mati dibunuh oleh Israel ketika menunggu bantuan makanan

Sekurang-kurangnya 25 rakyat Palestin terbunuh dan berpuluh-puluh lagi cedera oleh tentera rejim Zionis Israel ketika mereka menunggu bantuan makanan yang sangat diperlukan di tengah Gaza.



Menurut WAFA, agensi berita negara, kejadian itu berlaku selepas tentera Israel dilaporkan memaksa trak bantuan itu mengambil laluan yang tidak selamat.



Dalam perkembangan berasingan pada hari yang sama, tentera Israel turut membunuh 24 lagi rakyat Palestin di bahagian berlainan di enklaf itu.

Tentera Israel disuruh ikut diktat kerajaan di tengah-tengah pergelutan pendudukan Gaza

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, berkata tentera akan ikut apa sahaja keputusan yang dibuat kerajaan berkenaan Gaza.



Kenyataannya dibuat di tengah-tengah laporan yang semakin meningkat tentang perselisihan faham dalam kepimpinan Israel sama ada akan pergi untuk pendudukan skala penuh di enklaf itu.



Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu sedang bersiap sedia untuk memanggil kabinet keselamatannya bagi memutuskan untuk memperluaskan serangan tentera Israel di Gaza yang kini menghampiri bulan ke-23.

