25 rakyat Palestin mati dibunuh oleh Israel ketika menunggu bantuan makanan
Sekurang-kurangnya 25 rakyat Palestin terbunuh dan berpuluh-puluh lagi cedera oleh tentera rejim Zionis Israel ketika mereka menunggu bantuan makanan yang sangat diperlukan di tengah Gaza.
Menurut WAFA, agensi berita negara, kejadian itu berlaku selepas tentera Israel dilaporkan memaksa trak bantuan itu mengambil laluan yang tidak selamat.
Dalam perkembangan berasingan pada hari yang sama, tentera Israel turut membunuh 24 lagi rakyat Palestin di bahagian berlainan di enklaf itu.
Tentera Israel disuruh ikut diktat kerajaan di tengah-tengah pergelutan pendudukan Gaza
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, berkata tentera akan ikut apa sahaja keputusan yang dibuat kerajaan berkenaan Gaza.
Kenyataannya dibuat di tengah-tengah laporan yang semakin meningkat tentang perselisihan faham dalam kepimpinan Israel sama ada akan pergi untuk pendudukan skala penuh di enklaf itu.
Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu sedang bersiap sedia untuk memanggil kabinet keselamatannya bagi memutuskan untuk memperluaskan serangan tentera Israel di Gaza yang kini menghampiri bulan ke-23.
AS mendapat pandangan tentang syarat Rusia untuk tamatkan perang Ukraine
Setiausaha Negara AS Marco Rubio berkata Washington kini lebih memahami tuntutan Moscow, ihsan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff.
Rubio memberitahu Fox Business bahawa, buat pertama kali sejak pentadbiran semasa bermula, mereka melihat contoh konkrit apa yang Rusia mahukan.
Beliau berkata bahawa konsesi wilayah mungkin akan menjadi sebahagian daripada sebarang perjanjian akhirnya.
Trump beri amaran lebih banyak sekatan selepas kes India dan minyak Rusia
Presiden Trump berkata lebih banyak sekatan kedua sedang dalam perjalanan untuk negara yang terus membeli minyak Rusia, hanya beberapa jam selepas AS mengenakan India dengan penalti baharu.
Bercakap di Rumah Putih, Trump berkata "banyak lagi" tindakan akan dikenakan tidak lama lagi, dan China mungkin mangsa seterusnya.
Apabila ditanya sama ada Beijing boleh menghadapi langkah yang sama, beliau berkata ia bergantung kepada rundingan perdagangan yang sedang berjalan.
Türkiye, Syria tandatangani perjanjian untuk tingkatkan hubungan ekonomi
Türkiye dan Syria telah mengambil langkah besar ke arah membina semula hubungan ekonomi.
Kedua-dua negara telah menandatangani Memorandum Persefahaman untuk menubuhkan Majlis Perniagaan bersama, bertujuan memulihkan kerjasama institusi.
Rundingan antara kedua-dua negara tertumpu kepada kerjasama semasa pembinaan semula pasca perang Syria, terutamanya melalui perkongsian awam-swasta dan model Bina-Kendalikan-Pemindahan dalam infrastruktur dan perkhidmatan awam.