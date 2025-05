Dalam langkah yang mengejutkan, pentadbiran Presiden AS dibawah Joe Biden telah mengumumkan bahawa mereka akan mengeluarkan Cuba dari senarai hitam keganasan. Sejam kemudian Cuba mengumumkan bahawa mereka akan membebaskan lebih 500 tahanan dari penjara, selepas perbincangan dengan Pope Francis.

Kedua-dua langkah ini dilihat sebagai langkah penting dalam memperbaiki hubungan dua hala antara kedua-dua negara — selepas bertahun-tahun kebuntuan diplomatik dan panggilan dari pihak antarabangsa untuk Washington melonggarkan pendiriannya terhadap Havana.

Ketidakpastian menyelubungi keputusan Biden kerana pengumuman itu dibuat kurang dari seminggu sebelum Presiden terpilih AS, Donald Trump, mengambil alih Pejabat Oval. Trump dikenali dengan dasar tegasnya terhadap Cuba. Selain daripada mengeluarkan Cuba dari senarai, pentadbiran Biden juga mendedahkan rancangan untuk menggantung satu peruntukan Akta Helms-Burton, yang membenarkan pelarian Cuba di AS untuk menuntut pampasan bagi aset yang dirampas selepas Revolusi Cuba 1959. Selain itu, ia merancang untuk menghapuskan sekatan ke atas entiti Cuba yang diharamkan daripada transaksi kewangan semasa penggal pertama Trump.

Mengapa sekarang?

Pentadbiran Biden sebenarnya telah pun menumpukan perhatian pada isu ini dan keputusan mereka bukanlah secara tiba-tiba. Mereka telah menunggu Cuba untuk membebaskan ratusan tahanan politik yang ditangkap selepas protes besar-besaran pro-demokrasi pada Julai 2021 sebagai tindak balas kepada pemadaman berterusan dan kemelesetan ekonomi.

Selain itu, lebih daripada setengah juta rakyat Cuba telah memasuki AS dalam dua tahun terakhir kerana krisis ekonomi yang berterusan.

Dalam kenyataan akhbar sebelum ini, Biden telah berkata: "Kami berdiri bersama rakyat Cuba dan seruan mereka untuk kebebasan daripada cengkaman pandemik dan penindasan berdekad lamanya serta penderitaan ekonomi yang telah mereka alami akibat rejim autoritarian Cuba." Rakyat Cuba dengan berani menegaskan hak-hak asas dan sejagat. Hak-hak tersebut, termasuk hak untuk protes secara aman dan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri dengan bebas, mesti dihormati. Amerika Syarikat menyeru rejim Cuba untuk mendengar rakyat mereka dan memenuhi keperluan mereka pada saat penting ini daripada memperkayakan diri sendiri.

Gereja Katolik telah memimpin rundingan untuk pembebasan tahanan politik di Cuba. Pope telah dimaklumkan tentang keputusan tersebut pada awal bulan ini dalam surat daripada Presiden Cuba Miguel Diaz-Canel, yang menunjukkan bahawa pembebasan tahanan dibuat "dalam semangat Jubli Biasa 2025."

Rumah Putih mengakui usaha Gereja dalam satu kenyataan akhbar. "Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mengukuhkan dialog yang berterusan antara kerajaan Cuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia, terutamanya di Amerika Latin, yang telah menggalakkannya untuk mengambil tindakan ini, tentang cara terbaik untuk memajukan hak asasi manusia rakyat Cuba." Kami mengambil langkah-langkah ini sebagai penghargaan terhadap usaha Gereja Katolik untuk memudahkan Cuba mengambil langkah-langkah konstruktif dengan sendiri bagi memulihkan kebebasan rakyat dan mewujudkan keadaan yang akan meningkatkan kehidupan rakyat Cuba.

Trump v Biden

Pengumuman Biden secara efektif membatalkan banyak sekatan yang dikenakan oleh Presiden terpilih Trump semasa penggal sebelumnya yang berakhir pada tahun 2021. Jika mereka bertahan, mereka akan mewakili kemajuan paling signifikan dalam hubungan AS-Kuba sejak pengenduran ketegangan atau detente era Obama.



Dalam penggal pertamanya sebagai Presiden, Trump meletakkan Cuba dalam senarai penaja keganasan negeri, dan pentadbirannya mengembalikan sekatan dan had perjalanan ke Cuba.



Pendekatan tegas Trump terhadap Amerika Latin, terutamanya mengenai isu-isu seperti migrasi dan perdagangan, mendapat sambutan kem konservatif dan meletakka beliau sebagai penentang tegar sosialisme di rantau tersebut. Namun, para pengkritik berpendapat bahawa dasar-dasar ini tidak banyak membantu mempromosikan demokrasi atau memperbaiki keadaan di lapangan di negara-negara seperti Cuba, Venezuela, dan Nicaragua.



Untuk penggal kedua, beliau telah memberi pengkritik kerajaan Cuba peranan penting dalam pentadbirannya, termasuk bekas ketua Bank Pembangunan Antara-Amerika Mauricio Claver-Carone sebagai utusan khas untuk Amerika Latin dan Senator Marco Rubio, yang merupakan anak kepada imigran Cuba, sebagai Setiausaha Negara. Rubio, yang merupakan senator dari Florida, telah membina karier politiknya di Miami yang mempunyai populasi Cuba yang ramai.

Apa langkah seterusnya?

Walaupun mengeluarkan semula Cuba dari senarai hitam keganasan adalah perkembangan yang positif, ia tidak secara automatik mengangkat sekatan ekonomi yang telah lama dikenakan ke atas negara tersebut. Embargo, yang telah dikodifikasikan dalam undang-undang AS, kekal kukuh dan hanya boleh dihapuskan sepenuhnya oleh Kongres.



Namun, langkah ini boleh membuka jalan untuk pelonggaran sekatan secara berperingkat, seperti membenarkan lebih banyak kiriman wang, perjalanan, dan perdagangan antara kedua-dua negara.



Dalam satu kenyataan akhbar yang dikeluarkan pada hari Selasa, Pengarah Dasar Antarabangsa Alex Main di Pusat Penyelidikan Ekonomi dan Dasar (CEPR) berkata: "Para pakar bersetuju bahawa sekatan yang dikenakan oleh pentadbiran Trump yang pertama sebagai sebahagian daripada strategi 'tekanan total', khususnya penetapan SSOT, menyumbang kepada kejatuhan ekonomi negara dan peningkatan besar dalam bilangan orang yang meninggalkan Cuba untuk negara lain — terutamanya AS."



Beliau menambah bahawa malangnya, dasar Cuba yang tidak berasas dan tidak produktif ini — didorong oleh neokonservatif terkenal seperti bekas Setiausaha Negara Mike Pompeo, bekas Penasihat Keselamatan Negara John Bolton dan calon Setiausaha Negara Trump yang kini Marco Rubio — telah dibiarkan oleh pentadbiran Biden, sehingga kini.



Rakan sekerja Main dan Penolong Penyelidik Kanan serta Pegawai Jangkauan CEPR, Michael Galant menjelaskan bahawa jika Republikan ingin menangani punca utama imigresen, mereka harus menyokong keputusan ini untuk melonggarkan sekatan ke atas Cuba.



"Penelitian menunjukkan bahawa sekatan ekonomi, seperti yang dikenakan oleh AS ke atas Cuba selama beberapa dekad, kebanyakannya merugikan penduduk negara-negara yang menjadi sasaran, dan sesetengah daripada mereka pasti akan meninggalkan negara mereka dengan harapan pergi ke tempat di mana mereka boleh hidup dan mungkin menjalani kehidupan yang bermaruah," katanya.



"Walaupun keputusan ini, yang datang bertahun-tahun selepas 80 anggota Kongres mendesak Biden untuk membalikkan pendekatan 'tekanan total' Trump, sepatutnya dibuat lama dahulu, lebih baik lambat daripada langsung tiada tindakan," kata Main.



"Enam puluh tahun dasar yang gagal sepatutnya sudah lebih dari cukup, dan diharapkan pentadbiran baru akan mempunyai kebijaksanaan dan keberanian untuk meneruskan arah baru, yang merupakan kepentingan terbaik bagi kedua-dua rakyat AS dan Cuba," katanya.

SUMBER: TRTWorld dan agensi