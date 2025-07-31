PERANG GAZA
1 min membaca
Kanada akan iktiraf Palestin pada Perhimpunan Agung PBB, September
Makin banyak negara dunia akan iktiraf Palestin susulan genosid Israel ke atas Gaza.
Kanada akan iktiraf Palestin / User Upload
31 Julai 2025

Pada 30 Julai, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan hasrat kerajaannya untuk mengiktiraf Negara Palestin di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ke-80, yang dijadual bermula dalam tempoh lebih sebulan lagi.

recommended

Kanada menyertai UK dan Perancis dalam usaha diplomatik untuk mengiktiraf Palestin, sementara rakyat Gaza terus menderita akibat apa yang digambarkan sebagai kelaparan paksa bersifat genosid, pembedilan terhadap penduduk awam, dan pemusnahan infrastruktur kemanusiaan oleh Israel.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us