31 Julai 2025
Pada 30 Julai, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan hasrat kerajaannya untuk mengiktiraf Negara Palestin di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ke-80, yang dijadual bermula dalam tempoh lebih sebulan lagi.
Kanada menyertai UK dan Perancis dalam usaha diplomatik untuk mengiktiraf Palestin, sementara rakyat Gaza terus menderita akibat apa yang digambarkan sebagai kelaparan paksa bersifat genosid, pembedilan terhadap penduduk awam, dan pemusnahan infrastruktur kemanusiaan oleh Israel.