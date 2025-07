Israel membunuh di Gaza, Tebing Barat diserbu

Israel telah membunuh lebih 50 rakyat Palestin di seluruh Gaza yang dikepung pada hari Selasa. Serangan berlaku di Rafah, Kota Gaza, Jabalia dan Khan Younis.



Manakala di Tebing Barat yang diduduki, tentera Israel menculik sekurang-kurangnya 35 rakyat Palestin, termasuk kanak-kanak dan bekas banduan, dalam siri serbuan semalaman.



Penangkapan berlaku di bandar Nablus, Salfit, Qalqilya, Jenin, Tulkarem, Alkhalil, dan Bethlehem, menurut kenyataan bersama Suruhanjaya Hal Ehwal Tahanan dan Persatuan Tahanan Palestin.

Pelapor PBB gesa tindakan global terhadap Israel untuk tamatkan genosid di Gaza

Pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Gaza yang terkepung dan Tebing Barat yang diduduki telah berkata bahawa sudah tiba masanya untuk negara-negara di seluruh dunia mengambil tindakan konkrit untuk menghentikan "genosid" di kawasan yang disekat itu.



Francesca Albanese bercakap kepada perwakilan dari 30 negara yang bertemu di Colombia untuk membincangkan genosid di Gaza dan cara negara boleh cuba menghentikan genosid yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel.



Albanese berkata ekonomi Israel distrukturkan untuk mengekalkan pendudukan yang kini bertukar menjadi genosid.

Mahkamah AS sekat gerakan untuk tamatkan status dilindungi untuk warga Afghanistan

Mahkamah rayuan persekutuan AS telah menyekat sementara pentadbiran Trump daripada menamatkan status perlindungan sementara untuk beribu-ribu warga Afghanistan yang tinggal di negara itu.



Mahkamah Rayuan Litar Keempat mengeluarkan penangguhan kecemasan atas perintah penamatan itu pada Isnin, yang ditetapkan berkuat kuasa 15 Julai.



Lebih 82,000 warga Afghanistan telah dipindahkan ke AS berikutan pengambilalihan Taliban pada 2021 selepas AS menarik diri secara tidak menentu.

AS lancar siasatan terhadap amalan perdagangan Brazil

Amerika Syarikat telah melancarkan penyiasatan ke atas amalan perdagangan Brazil, meningkatkan ketegangan antara kedua-dua negara dan berpotensi meletakkan asas untuk tarif punitif ke atas ekonomi terbesar Amerika Selatan itu.



Siasatan yang diumumkan oleh Pejabat Perwakilan Perdagangan AS akan menilai sama ada dasar Brazil adalah "tidak munasabah atau diskriminasi dan membebankan atau menyekat perdagangan AS."

15 Julai 'titik perubahan kritikal' dalam sejarah Türkiye: Erdogan

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan berkata percubaan rampasan kuasa pada 15 Julai 2016 yang ditumpaskan menandakan salah satu titik perubahan paling kritikal dalam sejarah Türkiye.



Bercakap pada majlis memperingati 15 Julai sempena Hari Demokrasi dan Perpaduan Nasional di parlimen di Ankara Erdogan, berkata percubaan rampasan kuasa itu merupakan ujian getir yang diatasi oleh negara dan negara dengan penuh kebanggaan.



Erdogan melahirkan rasa terima kasih kepada para syuhada yang mengorbankan nyawa mereka, para veteran yang mempertahankan negara, rakyat yang memenuhi jalanan untuk menentang percubaan rampasan kuasa, dan berjuta-juta di luar negara yang menyokong Türkiye pada malam itu.