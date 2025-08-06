Trump membisu tentang isu sokong atau tentang rancangan pendudukan Israel di Gaza

Presiden AS Donald Trump kekal kabur apabila membincangkan rancangan Israel untuk Gaza.



Dia mengelak daripada memberikan jawapan yang jelas sama ada AS akan menyokong pendudukan semula Israel sepenuhnya ke atas wilayah yang dikepung itu.



Ketika ditanya wartawan, Trump berkata keputusan itu sebahagian besarnya bergantung kepada Israel, dan dia tidak mahu mengulas lanjut.

Rusia berkata peneroka haram Israel serang diplomatnya di Baitulmaqdis

Rusia berkata diplomatnya diserang oleh peneroka haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki.



Menurut Kementerian Luar Rusia, kenderaan perkhidmatan yang membawa diplomat bertauliah sedang dalam perjalanan berhampiran penempatan haram Giv'at Asaf pada 30 Julai ketika ia diserang.



Kereta itu mempunyai plat diplomatik dan sedang dalam perjalanan ke Pentadbiran Negara Palestin. Kementerian berkata kenderaan itu rosak, dan diplomat di dalam telah diancam secara lisan.

Trump akan anjurkan rundingan damai antara pemimpin Armenia dan Azerbaijan: laporan