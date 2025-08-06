Trump membisu tentang isu sokong atau tentang rancangan pendudukan Israel di Gaza
Presiden AS Donald Trump kekal kabur apabila membincangkan rancangan Israel untuk Gaza.
Dia mengelak daripada memberikan jawapan yang jelas sama ada AS akan menyokong pendudukan semula Israel sepenuhnya ke atas wilayah yang dikepung itu.
Ketika ditanya wartawan, Trump berkata keputusan itu sebahagian besarnya bergantung kepada Israel, dan dia tidak mahu mengulas lanjut.
Rusia berkata peneroka haram Israel serang diplomatnya di Baitulmaqdis
Rusia berkata diplomatnya diserang oleh peneroka haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki.
Menurut Kementerian Luar Rusia, kenderaan perkhidmatan yang membawa diplomat bertauliah sedang dalam perjalanan berhampiran penempatan haram Giv'at Asaf pada 30 Julai ketika ia diserang.
Kereta itu mempunyai plat diplomatik dan sedang dalam perjalanan ke Pentadbiran Negara Palestin. Kementerian berkata kenderaan itu rosak, dan diplomat di dalam telah diancam secara lisan.
Trump akan anjurkan rundingan damai antara pemimpin Armenia dan Azerbaijan: laporan
Presiden AS Donald Trump bersedia untuk menjadi tuan rumah kepada pemimpin Armenia dan Azerbaijan di Rumah Putih pada hari Jumaat, menurut seorang pegawai AS yang bercakap kepada Reuters.
Pegawai itu berkata bahawa kemungkinan rangka kerja perjanjian damai boleh diumumkan pada mesyuarat itu.
Polis Pakistan tahan lebih 100 pekerja parti bekas PM Imran Khan sebelum protes
Polis di Pakistan telah menahan lebih 100 anggota parti bekas perdana menteri Imran Khan.
Penangkapan dibuat semasa serbuan semalaman menjelang protes yang dirancang menandakan dua tahun sejak Khan dipenjarakan.
Kebanyakan penahanan berlaku di Lahore, di mana parti Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, telah menjanjikan demonstrasi terbesarnya.
JD Vance 'kemungkinan besar' pewaris pergerakan MAGA: Trump
Presiden Trump telah memberikan petunjuk kuat tentang siapa yang mungkin mengambil alih pergerakan MAGA selepasnya, dan semua tanda menunjuk kepada Naib Presiden JD Vance.
Bercakap kepada pemberita, Trump berkata Vance "kemungkinan besar" adalah orang yang akan membawa pergerakan itu ke hadapan, dengan menyatakan bahawa dia sudah pun menjadi naib presiden.
Walaupun dia menambah masih terlalu awal untuk bercakap tentang pengganti, Trump berkata Vance melakukan kerja yang hebat dan mungkin akan menjadi pendahulu sekarang.