Israel bunuh 28 lagi rakyat Palestin di Gaza

Sekurang-kurangnya 28 lagi rakyat Palestin telah terbunuh dalam serangan udara Israel di seluruh Gaza ketika serangan menyasarkan rumah kediaman dan orang awam.



Israel melancarkan serangan udara ke atas Gaza pada 18 Mac, membunuh sekurang-kurangnya 830 orang dan mencederakan hampir 1,800.



Serangan itu memusnahkan gencatan senjata Januari, menyebabkan 124,000 penduduk Palestin sekali lagi kehilangan tempat dan memburukkan krisis kemanusiaan.

Ahli Kongres AS, kumpulan hak asasi manusia kutuk penahanan pelajar Turki atas kritikan terhadap Israel

Ahli Kongres AS dan kumpulan hak asasi telah mengutuk penahanan Rumeysa Ozturk, pelajar doktor falsafah Turki di Universiti Tufts dan sarjana Fulbright, atas kritikannya terhadap Israel.



Ozturk telah ditahan oleh ejen persekutuan bertopeng ketika dalam perjalanan ke iftar, dengan pihak berkuasa mendakwa dia menyokong Hamas— satu dakwaan yang dinafikan oleh keluarga dan peguam bela beliau sekeras-kerasnya.



Ahli Kongres AS dan kumpulan hak asasi manusia berkata penahanannya adalah sebahagian daripada tindakan keras yang lebih meluas terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan sivil di AS, terutamanya terhadap mereka yang menyuarakan sokongan kepada rakyat Palestin.

Israel sentiasa menafikan bekalan bantuan ke Gaza: PBB

Israel telah menolak kebanyakan percubaan oleh organisasi kemanusiaan untuk menghantar bekalan penting ke Gaza, kata Agensi PBB untuk Pelarian Palestin (UNRWA).



Dengan permusuhan sengit yang berterusan untuk minggu kedua, UNRWA memberi amaran bahawa bekalan asas kehabisan dan boleh habis dalam beberapa hari jika bantuan tidak dibenarkan masuk.



Agensi itu berkata kebanyakan usaha untuk menyelaraskan akses dengan pihak berkuasa Israel telah disekat, memburukkan lagi krisis kemanusiaan di wilayah yang dikepung itu.

Burhan dari Sudan mengisytiharkan Khartoum 'bebas' selepas menuntut semula lapangan terbang

Pengerusi Majlis Berdaulat Sudan Abdel Fattah al Burhan mengisytiharkan Khartoum "bebas" selepas tentera mengusir Pasukan Sokongan Pantas (RSF) dan menuntut semula tapak penting, termasuk lapangan terbang.



Bercakap dari istana presiden, juga ditawan semula oleh tentera pada hari Selasa, al Burhan menandakan pendaratan pertamanya di Khartoum sejak perang saudara bermula hampir dua tahun lalu.



Kerajaan tempatan juga mengesahkan di Facebook bahawa pasukan RSF telah dihalau keluar.

Trump memerintahkan 25% tarif ke atas kereta buatan asing, trak ringan

Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan tarif 25% ke atas import kereta, meningkatkan ketegangan perdagangan menjelang cukai selanjutnya minggu depan.



Bercakap di Rumah Putih, Trump berkata tarif akan dikenakan kepada semua kereta buatan asing tetapi bukan kereta yang dikeluarkan di AS.



Ditetapkan berkuat kuasa pada 2 April, langkah itu akan melibatkan kereta buatan asing dan trak ringan, menambah tarif sedia ada ke atas barangan tersebut.