Fokus Hari Ini | 12 Ogos
Sekurang-kurangnya 48 rakyat Palestin termasuk 11 kanak-kanak maut dalam serangan Israel di Gaza. Presiden Turki Erdogan kutuk kekejaman Israel dan menggesa mesyuarat tergempar diadakan untuk menghentikan keganasan di Gaza.
12 jam yang lepas

Serangan udara Israel membunuh puluhan rakyat Palestin di Gaza

Sekurang-kurangnya 48 rakyat Palestin, termasuk 11 kanak-kanak, terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza, sumber perubatan memberitahu Agensi Anadolu.

Di Khan Younis di selatan Gaza, serangan Israel membunuh kesemua tujuh ahli keluarga Palestin.

Tentera Israel juga menembak dan membunuh dua orang yang sedang mencari bantuan di selatan Khan Younis.

Sembilan rakyat Palestin, lapan daripadanya kanak-kanak, terbunuh dalam serangan ke atas kejiranan Zeitoun di Bandar Gaza. Lapan lagi pencari bantuan terbunuh berhampiran al-Sudaniya.

Selain itu, lima orang, termasuk seorang kanak-kanak, meninggal dunia akibat kebuluran dalam tempoh 24 jam.

Krisis kemanusiaan kini terus meruncing dengan seorang kanak-kanak Palestin mati kelaparan akibat sekatan Israel.

Trump cadang pertukaran tanah antara Ukraine dan Rusia

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata usaha menamatkan perang Ukraine memerlukan kedua-dua pihak, Kiev dan Moscow, menyerahkan tanah mereka. Ini merupakan desakan terbaharu yang dibuat oleh Trump bagi mempercepat proses rundingan.

Bercakap menjelang pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Trump berkata ada kemungkinan rundingan tiga hala dapat diadakan dengan pemimpin Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Walaupun Trump mahukan gencatan senjata dengan segera, sekutunya di Eropah bimbang bahawa tindakan itu akan menyebabkan Moscow menjadi angkuh.

Zelenskyy memberi amaran bahawa Rusia hanya mahu "melengahkan masa" dan menggesa pemimpin dunia menghentikan eksport minyak Rusia yang digunakan untuk membiayai perangnya.

Trump dan Putin dijadualkan bertemu pada 15 Ogos di Alaska.

Tribunal Hague memihak kepada Pakistan mengenai hak air Indus

Mahkamah Timbang Tara Tetap di The Hague memerintahkan India membiarkan Sungai Barat mengalir untuk kegunaan Pakistan tanpa had di bawah Perjanjian Perairan Indus.

Mahkamah menegaskan projek hidroelektrik mesti mematuhi syarat perjanjian, dan menolak amalan India.

Islamabad memuji keputusan itu, sambil menggesa New Delhi meneruskan fungsi normal pakatan itu.

Keadaan terus tegang antara dua jiran di Asia Selatan itu susulan pergolakan pada Mei, di mana ketua tentera Pakistan berikrar memusnahkan mana-mana empangan yang mengancam hak airnya.

Trump lanjut penggantungan tarif China 90 hari

Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melanjutkan penggantungan tarif yang tinggi ke atas import China selama 90 hari lagi, dengan mengekalkannya pada 30 peratus sehingga 10 November.

China akan memadankan dengan levi 10 peratus selain menghentikan tugas tambahan.

Trump menyatakan harapan Beijing akan "menggandakan" pesanan kacang soya, menandakan tawaran untuk mengimbangi semula perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

Erdogan kecam tindakan Israel, himpun usaha diplomatik untuk Gaza

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata Turkiye telah menggerakkan semua sumber dan usaha diplomatik untuk menyokong Gaza. Selepas mesyuarat Kabinet di Ankara, beliau mengecam tindakan Perdana Menteri Israel Netanyahu, sambil menuduhnya mengheret wilayah itu ke dalam malapetaka.

Erdogan menekankan pendirian kukuh Turkiye terhadap kekejaman Israel ke atas rakyat Palestin dan memuji badan bukan kerajaan kerana membantu Gaza.

Memegang jawatan presiden bergilir Pertubuhan Kerjasama Islam, Turkiye menggesa mesyuarat tergempar menteri luar negeri untuk menghentikan keganasan dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada penduduk Gaza yang kelaparan.

