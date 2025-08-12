Serangan udara Israel membunuh puluhan rakyat Palestin di Gaza

Sekurang-kurangnya 48 rakyat Palestin, termasuk 11 kanak-kanak, terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza, sumber perubatan memberitahu Agensi Anadolu.

Di Khan Younis di selatan Gaza, serangan Israel membunuh kesemua tujuh ahli keluarga Palestin.

Tentera Israel juga menembak dan membunuh dua orang yang sedang mencari bantuan di selatan Khan Younis.

Sembilan rakyat Palestin, lapan daripadanya kanak-kanak, terbunuh dalam serangan ke atas kejiranan Zeitoun di Bandar Gaza. Lapan lagi pencari bantuan terbunuh berhampiran al-Sudaniya.

Selain itu, lima orang, termasuk seorang kanak-kanak, meninggal dunia akibat kebuluran dalam tempoh 24 jam.

Krisis kemanusiaan kini terus meruncing dengan seorang kanak-kanak Palestin mati kelaparan akibat sekatan Israel.

Trump cadang pertukaran tanah antara Ukraine dan Rusia

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata usaha menamatkan perang Ukraine memerlukan kedua-dua pihak, Kiev dan Moscow, menyerahkan tanah mereka. Ini merupakan desakan terbaharu yang dibuat oleh Trump bagi mempercepat proses rundingan.

Bercakap menjelang pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Trump berkata ada kemungkinan rundingan tiga hala dapat diadakan dengan pemimpin Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Walaupun Trump mahukan gencatan senjata dengan segera, sekutunya di Eropah bimbang bahawa tindakan itu akan menyebabkan Moscow menjadi angkuh.

Zelenskyy memberi amaran bahawa Rusia hanya mahu "melengahkan masa" dan menggesa pemimpin dunia menghentikan eksport minyak Rusia yang digunakan untuk membiayai perangnya.

Trump dan Putin dijadualkan bertemu pada 15 Ogos di Alaska.