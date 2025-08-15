Ini merupakan antara perdebatan terbesar dalam hubungan antarabangsa zaman moden.

Mereka yang memiliki senjata nuklear adalah negara yang mahu negara lain melucutkan senjata mereka.

Dan negara yang tidak mempunyai senjata nuklear? Mereka dipaksa untuk patuh – atau terima akibatnya.

Dalam episod ini, kita akan cuba memahami garis kabur antara pencegahan, ancaman, dan dua darjat.

Ini adalah Santapan Minda oleh TRT Global Podcasts. Rancangan ini mengadaptasi artikel-artikel TRT Global dalam bentuk audio. Dalam episod ini, kami mengadaptasi artikel tulisan Sami Al-Arian bertajuk “Israel boleh miliki bom nuklear tapi bukan Iran: Hipokrasi sistem antarabangsa”, yang diterbitkan pada 17 Jun 2025.

Cerita ini perlu dimulakan dengan situasi yang melibatkan Israel dan Iran.

Israel tidak pernah mengaku ia memiliki senjata nuklear secara rasmi. Tetapi berdasarkan imej satelit, pendedahan pemberi maklumat, kenyataan pegawai dan dokumen yang dibocorkan, dipercayai Israel memiliki antara 100 hingga 400 hulu ledak nuklear.

Israel juga tidak pernah menandatangani Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear – atau NPT – yang bertujuan menghalang penggunaan senjata nuklear secara meluas. Anda mungkin tertanya-tanya, kenapa ya?

Iran pula telah menandatangani perjanjian tersebut. Negara itu membenarkan pemeriksaan oleh pihak antarabangsa dan belum pernah dibuktikan bahawa Iran memiliki atau sedang membangunkan bom nuklear. Dan di bawah syarat perjanjian itu, Iran sebenarnya berhak untuk membangunkan tenaga nuklear.

Jadi persoalannya ialah: Siapa yang layak memiliki senjata nuklear – dan siapa yang menentukannya?

Sejarah senjata nuklear bermula pada 1945 apabila Amerika Syarikat menggugurkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepun – membunuh kira-kira 210,000 orang – menurut anggaran Bulletin of the Atomic Scientists.

Amerika Syarikat adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklear dalam peperangan.

Tidak lama kemudian, negara lain turut serta.

Pada 1949, Kesatuan Soviet (kini Persekutuan Rusia) menguji bom pertamanya. United Kingdom pula menyertai pada 1952. Diikuti dengan Perancis pada 1960. Dan empat tahun kemudian, China turut serta pada 1964.

Kelima-lima negara ini menjadi kuasa nuklear “rasmi” di bawah NPT yang ditandatangani pada 1968. Dan mereka juga menjadi lima anggota tetap Majlis Keselamatan PBB.

Kata mereka? Sampai suatu masa, mereka akan akan melucutkan senjata, dan sebagai balasan, negara lain perlu berjanji tidak akan membina senjata nuklear. Tapi bukan itu yang berlaku.

Lima dekad kemudian, tiada satu pun daripada lima kuasa ini menyerahkan senjatanya. Dan pada masa sama, empat lagi negara lain turut serta dalam kelab eksklusif itu.

Menjelang 1998, India dan Pakistan – dua negara yang bermusuhan – membangunkan senjata nuklear dan enggan menandatangani NPT. Mereka berdepan sekatan ketat tanpa saluran diplomatik, tetapi kemudian ia dilonggarkan.

Korea Utara pula keluar daripada NPT pada 2003 dan menguji bom pertamanya pada 2006. Sekatan terhadap Korea Utara masih berkuat kuasa hingga hari ini.

Dan kemudian, Israel… satu kes yang istimewa.

Israel didakwa membangunkan program nuklearnya secara rahsia pada 1950an dengan bantuan Perancis. Ketika itu, Presiden AS John F. Kennedy mengenakan tekanan ke atas Israel.

Beliau merupakan pemimpin yang lantang menentang penyebaran senjata nuklear.

Pada 1960, AS menemui kemudahan nuklear Dimona milik Israel melalui risikan dan tinjauan udara. Kennedy mahu pemeriksaan tetap oleh AS dan mengutus beberapa surat kepada Perdana Menteri Israel ketika itu, David Ben-Gurion, untuk menuntut ketelusan.

Kennedy menyuarakan kebimbangannya terhadap Israel di Perhimpunan Agung PBB pada 25 September 1961.

Beliau berkata setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak hidup di bawah pedang nuklear Damocles yang tergantung hanya dengan sehelai rambut kuda, dan senjata perang mesti dihapuskan sebelum ia menghapuskan kita.