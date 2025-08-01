DUNIA
Fokus Hari Ini | 1 Ogos, Jumaat
Trump kata krisis kebuluran Gaza 'mengerikan,' elak daripada salahkan Israel, dan teater Assos Purba hampir pulih selepas 2,200 tahun
1 Ogos 2025

Trump kata krisis kebuluran Gaza 'mengerikan,' elak daripada salahkan Israel

Presiden AS Donald Trump telah menyifatkan krisis kebuluran paksa di Gaza sebagai "mengerikan", mengakui kebuluran teruk di bawah kepungan Israel tetapi tidak tuding jari kepada Tel Aviv.

Dia memberitahu wartawan, "Orang ramai sangat lapar. Ia adalah keadaan yang mengerikan."

Kenyataannya dibuat ketika pasukan Rumah Putih bersiap sedia untuk melawat Gaza untuk meninjau tapak pengedaran makanan yang dikendalikan oleh Israel yang kontroversi.

Utusan itu bertujuan untuk meningkatkan bantuan dan mendengar daripada rakyat Palestin di Gaza tentang keadaan yang semakin teruk.

Palestin puji Kanada, Malta, Portugal kerana pengiktirafan kenegaraan

Naib presiden Palestin Hussein Al-Sheikh telah mengalu-alukan rancangan oleh Kanada, Malta dan Portugal untuk mengiktiraf negara Palestin di PBB pada bulan September.

Dia menggelar langkah itu sebagai "inisiatif bersejarah" yang mencerminkan sokongan yang semakin meningkat untuk penyelesaian dua negara.

Al-Sheikh menggesa langkah konkrit untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan dan menyampaikan keamanan dan legitimasi untuk rakyat Palestin. Lebih banyak negara dijangka menyertai gelombang pengiktirafan menjelang sesi PBB.

El Salvador menamatkan had penggal, Bukele kini tiada halangan memerintah

Parlimen El Salvador telah membatalkan had penggal presiden, membenarkan Presiden Nayib Bukele bertanding selama-lamanya.

Penggubal undang-undang mengundi 57-3 untuk turut melanjutkan tempoh daripada lima kepada enam tahun dan menggugurkan pilihan raya susulan.

Perubahan itu dijejaki pantas oleh parti Idea Baharu Bukele, yang memegang majoriti besar. Bukele telah memenangi pemilihan semula walaupun diharamkan sebelum ini, berikutan keputusan mahkamah 2021 yang memihak kepada penggal keduanya.

Rusia sokong Syria, tolak permainan kuasa asing

Rusia berkata Syria tidak boleh menjadi taman permainan untuk persaingan geopolitik negara lain.

Menteri Luar Sergey Lavrov berkata Moscow menyokong kedaulatan dan kestabilan Syria selepas perbincangan dengan Menteri Luar Syria Asaad Hassan al Shaibani. Beliau menggesa menahan diri di tengah-tengah pergolakan di selatan Syria dan menyokong rancangan ICRC untuk membantu meredakan ketegangan di Sweida.

Lavrov berkata tumpuan harus diberikan kepada keamanan, bukan campur tangan asing.

Teater Assos Purba muncul semula selepas 2,200 tahun

Turkiye hampir memulihkan teater Assos yang berusia 2,200 tahun, menghidupkan semula permata budaya bersejarah di wilayah Çanakkale.

Terletak di atas bukit gunung berapi yang menghadap Lesbos, Assos telah lama menjadi pusat pembelajaran — Aristotle pernah mengajar di sana.

Bandar purba ini mempunyai teater, agora, nekropolis dan banyak lagi, menarik ahli sejarah dan pelancong.

Teater yang dipulihkan bertujuan untuk menjadikan Assos sebagai destinasi warisan teratas.

