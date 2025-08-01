Parlimen El Salvador telah membatalkan had penggal presiden, membenarkan Presiden Nayib Bukele bertanding selama-lamanya.



Penggubal undang-undang mengundi 57-3 untuk turut melanjutkan tempoh daripada lima kepada enam tahun dan menggugurkan pilihan raya susulan.



Perubahan itu dijejaki pantas oleh parti Idea Baharu Bukele, yang memegang majoriti besar. Bukele telah memenangi pemilihan semula walaupun diharamkan sebelum ini, berikutan keputusan mahkamah 2021 yang memihak kepada penggal keduanya.

Rusia sokong Syria, tolak permainan kuasa asing

Rusia berkata Syria tidak boleh menjadi taman permainan untuk persaingan geopolitik negara lain.



Menteri Luar Sergey Lavrov berkata Moscow menyokong kedaulatan dan kestabilan Syria selepas perbincangan dengan Menteri Luar Syria Asaad Hassan al Shaibani. Beliau menggesa menahan diri di tengah-tengah pergolakan di selatan Syria dan menyokong rancangan ICRC untuk membantu meredakan ketegangan di Sweida.



Lavrov berkata tumpuan harus diberikan kepada keamanan, bukan campur tangan asing.

Teater Assos Purba muncul semula selepas 2,200 tahun

Turkiye hampir memulihkan teater Assos yang berusia 2,200 tahun, menghidupkan semula permata budaya bersejarah di wilayah Çanakkale.



Terletak di atas bukit gunung berapi yang menghadap Lesbos, Assos telah lama menjadi pusat pembelajaran — Aristotle pernah mengajar di sana.



Bandar purba ini mempunyai teater, agora, nekropolis dan banyak lagi, menarik ahli sejarah dan pelancong.



Teater yang dipulihkan bertujuan untuk menjadikan Assos sebagai destinasi warisan teratas.