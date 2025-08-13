Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadualkan menyertai pertemuan secara maya dengan Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy dan beberapa pemimpin Eropah, kata seorang pegawai Rumah Putih kepada Agensi Anadolu.



Pegawai itu mengesahkan penyertaan Trump sehari selepas Canselor Jerman Friedrich Merz berkata beliau telah menjemput Trump, Zelenskyy dan pemimpin Eropah yang lain.



Pengumuman itu dibuat dua hari sebelum Trump dijadualkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska.

Pakistan beri amaran kepada India terhadap cubaan langgar Perjanjian Perairan Indus

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memberi amaran kepada India terhadap sebarang usaha untuk menghalang aliran air ke negara itu yang melanggar Perjanjian Perairan Indus.



Kenyataannya dibuat susulan keputusan Mahkamah Timbang Tara Tetap di The Hague yang memerintahkan India membenarkan sungai-sungai barat mengalir untuk kegunaan tanpa had oleh Pakistan di bawah perjanjian 1960.



India masih belum menjawab kenyataan Sharif.

Grok xAI digantung susulan komen tentang pembunuhan beramai-ramai di Gaza

Platform media sosial X menggantung penggunaan chatbot AInya, Grok, untuk sementara waktu pada Isnin selepas ia membuat komen mengenai tindakan Israel di Gaza.



Grok berkata penggantungan itu dibuat selepas ia menyatakan bahawa Israel dan Amerika Syarikat melakukan pembunuhan beramai-ramai, sambil memetik penemuan oleh ICJ, pakar PBB, Amnesty International, dan B’Tselem. Ia kemudiannya menyalahkan butang fungsi automatik di bawah peraturan ucapan kebencian di X.



Walau bagaimanapun, selepas kembali beroperasi, respons Grok terhadap pembunuhan beramai-ramai di Gaza telah berubah. Chatbot itu tidak lagi berkata terdapat "bukti pembunuhan beramai-ramai berlaku."