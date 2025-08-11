Israel bunuh empat wartawan Al Jazeera dalam serangan di Bandar Gaza
Israel telah membunuh empat wartawan Al Jazeera dalam serangan yang menyasarkan sebuah khemah yang digunakan oleh wartawan berhampiran Hospital Al-Shifa di Bandar Gaza.
Menurut pengarah hospital itu, dua wartawan — Anas al-Sharif dan Mohamed Qraiqea — terbunuh dalam serangan itu.
Al Jazeera juga mengesahkan dua jurukamera mereka, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal, turut terkorban dalam serangan itu.
Australia rancang iktiraf Palestin di Perhimpunan Agung PBB pada September: Albanese
Australia bersedia mengiktiraf sebuah Negara Palestin pada Perhimpunan Agung PBB pada September ini.
Perdana Menteri Anthony Albanese berkata langkah itu mengikut langkah serupa oleh Kanada, UK dan Perancis.
Beliau berkata keamanan antara Israel dan Palestin tidak mungkin dicapai tanpa kewujudan dua buah negara berdaulat bagi kedua-dua pihak, dan Australia akan menyokong hak Palestin untuk menubuhkan negara mereka sendiri.
Perjanjian Rusia-Ukraine tidak membuat sesiapa 'gembira': Vance
Naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance berkata sebarang perjanjian damai antara Rusia dan Ukraine tidak mungkin menyebabkan kedua-dua pihak berasa puas.
Bercakap kepada Fox News, beliau berkata kedua-dua negara mungkin tidak berpuas hati dengan keputusan akhir, tetapi pentadbiran Trump mendesak penyelesaian oleh kedua-duanya.
Vance berkata matlamatnya adalah untuk mencapai tahap di mana rakyat Ukraine dan Rusia boleh hidup dalam keadaan aman dan pembunuhan dihentikan.
UNSC iktiraf integriti wilayah Syria, kutuk campur tangan luar
Majlis Keselamatan PBB mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah Syria, serta menggesa semua negara menghormati prinsip itu.
Dalam satu kenyataan, ia mengecam semua bentuk campur tangan dalam peralihan politik, keselamatan dan ekonomi Syria.
UNSC memberi amaran bahawa tindakan sedemikian hanya menjejaskan usaha untuk menstabilkan negara.
Trump ikrar keluarkan gelandangan 'jauh dari ibu negara' Washington DC
Presiden Donald Trump berkata beliau merancang untuk mengeluarkan gelandangan dari Washington DC dan menempatkan mereka di luar ibu negara.
Menulis di media sosial, Trump berjanji mereka akan diberikan tempat tinggal, tetapi "jauh dari ibu kota".
Trump berkata langkah itu adalah sebahagian daripada rancangan untuk menjadikan Washington lebih selamat dan cantik berbanding sebelum ini.