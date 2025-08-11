Israel bunuh empat wartawan Al Jazeera dalam serangan di Bandar Gaza

Israel telah membunuh empat wartawan Al Jazeera dalam serangan yang menyasarkan sebuah khemah yang digunakan oleh wartawan berhampiran Hospital Al-Shifa di Bandar Gaza.



Menurut pengarah hospital itu, dua wartawan — Anas al-Sharif dan Mohamed Qraiqea — terbunuh dalam serangan itu.



Al Jazeera juga mengesahkan dua jurukamera mereka, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal, turut terkorban dalam serangan itu.

Australia rancang iktiraf Palestin di Perhimpunan Agung PBB pada September: Albanese

Australia bersedia mengiktiraf sebuah Negara Palestin pada Perhimpunan Agung PBB pada September ini.



Perdana Menteri Anthony Albanese berkata langkah itu mengikut langkah serupa oleh Kanada, UK dan Perancis.



Beliau berkata keamanan antara Israel dan Palestin tidak mungkin dicapai tanpa kewujudan dua buah negara berdaulat bagi kedua-dua pihak, dan Australia akan menyokong hak Palestin untuk menubuhkan negara mereka sendiri.

Perjanjian Rusia-Ukraine tidak membuat sesiapa 'gembira': Vance