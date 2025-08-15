Wartawan harus dibenarkan masuk ke Gaza: Trump
Presiden AS Donald Trump berkata beliau ingin melihat wartawan dibenarkan masuk ke Gaza yang dikepung untuk menyaksikan dan membuat liputan mengenai keadaan kemanusiaan.
Trump memberitahu pemberita di Pejabat Oval bahawa dia ingin melihatnya berlaku.
Israel telah menghalang media antarabangsa daripada memasuki Gaza sejak serangan tenteranya ke atas kawasan Palestin yang dikepung bermula pada Oktober 2023.
Pelan penyelesaian Tebing Barat Israel akan 'memperdalamkan' pendudukan: PBB
PBB telah memberi amaran bahawa kelulusan Israel terhadap projek penempatan haram baharu yang bertujuan memecahbelahkan Tebing Barat yang diduduki akan memperdalam pendudukan dan menghapuskan kemungkinan penyelesaian dua negara.
PBB berkata kedudukannya mengenai penempatan haram Israel adalah jelas.
Berucap pada sidang akhbar di New York, jurucakap PBB Stephane Dujarric berkata penempatan Israel di Tebing Barat yang diduduki, termasuk Baitulmaqdis Timur dan rejim yang dikaitkan dengan penempatan ini bertentangan dengan undang-undang antarabangsa.
Pertempuran baru di Serbia ketika protes anti-kerajaan meningkat
Pertempuran antara kumpulan penunjuk perasaan yang bertelagah di Serbia kembali memuncak, kata polis, ketika demonstrasi antikerajaan berbulan-bulan menjadi keganasan jalanan minggu ini.
Gelombang protes antirasuah telah mencengkam Serbia sejak November, apabila bumbung stesen kereta api Novi Sad runtuh mengorbankan 16 orang, satu bencana yang dipersalahkan secara meluas atas rasuah yang berakar umbi.
Polis berkata ia menahan hampir 50 orang di seluruh negara, dan kira-kira 30 anggota polis rusuhan cedera.
Bolsonaro dari Brazil tuntut pembebasan dalam perbicaraan percubaan rampasan kuasa
Bekas presiden Brazil, Jair Bolsonaro telah meminta pembebasan pada peringkat akhir perbicaraannya atas dakwaan cubaan rampasan kuasa untuk membatalkan kemenangan pilihan raya 2022 Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.
Dalam penyerahan setebal 197 muka surat kepada Mahkamah Agung, peguam Bolsonaro berkata beliau tidak bersalah terhadap semua jawatan yang dikemukakan dalam aduan itu dan terdapat kekurangan bukti sepenuhnya.
Pemfailan mahkamah mengatakan bahawa "bekas presiden itu tidak terlibat dalam sebarang kelakuan dengan objektif untuk menghalang atau menghalang pelantikan presiden yang dipilih ketika itu".Dan akhir sekali...
UK berdiam diri ketika pelajar biasiswa Palestin terperangkap di Gaza
Puluhan pelajar Palestin yang dianugerahkan tempat di universiti terkemuka Britain berisiko kehilangan biasiswa mereka selepas tidak dapat melengkapkan keperluan visa UK kerana sekatan berterusan Israel ke atas Gaza.
Kempen berkata sikap berdiam diri dan sikap tidak ambil peduli daripada kerajaan UK telah menambahkan kebimbangan pelajar yang semakin meningkat, apabila masa untuk mendapatkan visa mereka kehabisan.
Ramai yang mempunyai biasiswa penuh ke institusi bertaraf dunia, termasuk Oxford dan Cambridge, namun masih terkandas di Gaza tanpa laluan selamat untuk melengkapkan pemeriksaan biometrik yang diperlukan.