Pertempuran antara kumpulan penunjuk perasaan yang bertelagah di Serbia kembali memuncak, kata polis, ketika demonstrasi antikerajaan berbulan-bulan menjadi keganasan jalanan minggu ini.



Gelombang protes antirasuah telah mencengkam Serbia sejak November, apabila bumbung stesen kereta api Novi Sad runtuh mengorbankan 16 orang, satu bencana yang dipersalahkan secara meluas atas rasuah yang berakar umbi.



Polis berkata ia menahan hampir 50 orang di seluruh negara, dan kira-kira 30 anggota polis rusuhan cedera.

Bolsonaro dari Brazil tuntut pembebasan dalam perbicaraan percubaan rampasan kuasa

Bekas presiden Brazil, Jair Bolsonaro telah meminta pembebasan pada peringkat akhir perbicaraannya atas dakwaan cubaan rampasan kuasa untuk membatalkan kemenangan pilihan raya 2022 Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.



Dalam penyerahan setebal 197 muka surat kepada Mahkamah Agung, peguam Bolsonaro berkata beliau tidak bersalah terhadap semua jawatan yang dikemukakan dalam aduan itu dan terdapat kekurangan bukti sepenuhnya.



Pemfailan mahkamah mengatakan bahawa "bekas presiden itu tidak terlibat dalam sebarang kelakuan dengan objektif untuk menghalang atau menghalang pelantikan presiden yang dipilih ketika itu".Dan akhir sekali...

UK berdiam diri ketika pelajar biasiswa Palestin terperangkap di Gaza

Puluhan pelajar Palestin yang dianugerahkan tempat di universiti terkemuka Britain berisiko kehilangan biasiswa mereka selepas tidak dapat melengkapkan keperluan visa UK kerana sekatan berterusan Israel ke atas Gaza.



Kempen berkata sikap berdiam diri dan sikap tidak ambil peduli daripada kerajaan UK telah menambahkan kebimbangan pelajar yang semakin meningkat, apabila masa untuk mendapatkan visa mereka kehabisan.



Ramai yang mempunyai biasiswa penuh ke institusi bertaraf dunia, termasuk Oxford dan Cambridge, namun masih terkandas di Gaza tanpa laluan selamat untuk melengkapkan pemeriksaan biometrik yang diperlukan.