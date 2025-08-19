ASIA
1 min membaca
Belia Malaysia protes di Parlimen
Belia Malaysia mohon penangguhan had umur belia kepada 30 tahun.
Belia Malaysia protes di Parlimen / User Upload
20 jam yang lepas

Belia Malaysia berarak ke Parlimen pada pagi Selasa, memohon menangguhkan penurunan had umur belia kepada 30 tahun berikutan kebimbangan ia akan menjejaskan kesinambungan kepimpinan generasi akan datang.

Demonstrasi yang terdiri daripada 41 pertubuhan belia itu berarak dari Tugu Negara menuju ke Parlimen, di mana Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim hadir untuk sesi Soal Jawab Perdana Menteri (PMQT).

Disyorkan

Di dalam Parlimen, Jawatankuasa Bertindak Gabungan Pertubuhan Belia Malaysia yang diketuai oleh Presiden Majlis Belia Malaysia menyerahkan memorandum kepada Perdana Menteri untuk menyeru agar pelaksanaan had umur belia 30 tahun ditangguhkan dan mempertimbangkan semula pindaan terhadap Akta 668.


Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us