Belia Malaysia berarak ke Parlimen pada pagi Selasa, memohon menangguhkan penurunan had umur belia kepada 30 tahun berikutan kebimbangan ia akan menjejaskan kesinambungan kepimpinan generasi akan datang.

Demonstrasi yang terdiri daripada 41 pertubuhan belia itu berarak dari Tugu Negara menuju ke Parlimen, di mana Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim hadir untuk sesi Soal Jawab Perdana Menteri (PMQT).