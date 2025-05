Sehari yang lalu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berkata beliau tidak bersedia untuk menarik balik tarif balas Kanada ke atas Amerika Syarikat jika Presiden Donald Trump mengekalkan sebarang tarif AS ke atas Kanada, menurut seorang pegawai kanan kerajaan kepada The Associated Press.

Pegawai tersebut, yang enggan dinamakan kerana tidak dibenarkan bercakap mengenai isu ini secara terbuka, mengesahkan pendirian Trudeau pada Rabu. Pegawai itu berkata Trump dan Trudeau berbual melalui telefon sekitar waktu tengah hari.

Pegawai Kanada lain pula mengulangi pendirian Trudeau secara terbuka.

“Kami tidak berminat untuk berkompromi dengan hanya mengurangkan beberapa tarif. Kanada mahu tarif dihapuskan,” kata Menteri Kewangan Kanada Dominic LeBlanc kepada Canadian Broadcasting Corporation.

Perdana Menteri Ontario Doug Ford, iaitu pemimpin wilayah dengan paling ramai penduduk di Kanada, turut bersetuju.

“Sifar tarif atau tiada langsung. Serangan ini bukan dimulakan oleh negara kami. Ini dimulakan oleh Presiden Trump. Dia memutuskan untuk mengisytiharkan perang ekonomi terhadap negara dan wilayah kami, dan kami akan bertahan,” kata Ford.

Trump melancarkan perang perdagangan baharu pada Selasa dengan mengenakan tarif ke atas tiga rakan dagangan terbesar Washington, sekali gus mencetuskan tindakan balas oleh Mexico, Kanada dan China yang menyebabkan pasaran kewangan menjadi tidak stabil. Trump mengenakan cukai atau tarif sebanyak 25% ke atas import dari Mexico dan Kanada, walaupun beliau mengehadkan levi kepada 10% ke atas tenaga di Kanada.

Sehari selepas tarif baharu itu berkuat kuasa, Trump berkata beliau akan memberi pengecualian selama sebulan kepada pengeluar kereta AS. Pengumuman itu dibuat selepas Trump pada Rabu bercakap dengan pemimpin Ford, General Motors dan Stellantis, syarikat induk Chrysler dan Jeep.

‘Ketidaktentuan dan kekacauan’

Menteri Luar Kanada Melanie Joly berkata negara itu tidak berminat untuk melalui “psikodrama ini setiap 30 hari.”

“Terlalu banyak ketidaktentuan dan kekacauan yang datang dari Rumah Putih sekarang,” kata Joly. “Dia mahu melemahkan kami dan apabila kami sudah lemah, mungkin mereka akan cuba untuk merampas Kanada. Dia pernah menyatakan perkara ini sebelum ini.”

Pada 2 April, Trump merancang untuk mengumumkan tarif “timbal balik” untuk menyaingi tarif, cukai dan subsidi daripada negara lain. Ini boleh meningkatkan kadar tarif secara mendadak di seluruh dunia sambil mengekalkan risiko tarif yang lebih luas.

Jika tarif tidak dihapuskan, Ford memberitahu AP bahawa industri automotif Amerika dan Kanada hanya akan bertahan kira-kira 10 hari sebelum mereka mula menutup barisan pemasangan di AS dan Ontario.

“Orang ramai akan kehilangan pekerjaan,” kata Ford.

Setiausaha Perdagangan Howard Lutnick berkata beliau akan berbincang dengan Trump pada Rabu mengenai kemungkinan pilihan berkaitan Kanada dan Mexico, dengan menyatakan bahawa kedua-dua negara sedang berusaha menangani kebimbangan presiden AS mengenai penyeludupan dadah.

SUMBER: AP