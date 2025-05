Een Russische drone heeft een gat geslagen in een appartementencomplex in noordoostelijk Oekraïne tijdens een nachtelijke aanval, waarbij minstens vier mensen omkwamen en negen anderen gewond raakten, aldus functionarissen.

De Shahed-drone blies een muur en omliggende ramen van het appartementencomplex in Sumy, een grote stad, op net na 1 uur 's nachts, meldde de regionale administratie van Sumy donderdag.

Vier mensen werden gered uit het puin, en een kind was onder de gewonden. Daarnaast werden 120 mensen geëvacueerd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy noemde het "een verschrikkelijke tragedie, een verschrikkelijke Russische misdaad".

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die volgende maand zijn vierde jaar ingaat en geen tekenen van beëindiging vertoont, heeft volgens de Verenigde Naties meer dan 10.000 Oekraïense burgers het leven gekost.

Burgers hebben ook te maken met ontberingen door Russische aanvallen op het elektriciteitsnet, waardoor ze zonder verwarming en stromend water zitten.

Veel mensen zijn geëvacueerd uit gebieden langs de ongeveer 1.000 kilometer lange frontlinie, waar Oekraïense verdedigingen moeite hebben om het Russische leger tegen te houden.

De gevechten zijn de laatste tijd bijzonder hevig in de oostelijke regio Donetsk, die gedeeltelijk door Russische troepen wordt bezet en die zij de komende maanden volledig lijken te willen veroveren.

Een Russische artillerieaanval op de stad Kramatorsk in Donetsk verwondde acht mensen, waaronder twee jonge kinderen, schreef de regionale leider van Donetsk, Vadym Filashkin, donderdag op zijn Telegram-kanaal.

"Iedereen die nog in de regio Donetsk blijft, brengt zichzelf in levensgevaar," zei Filashkin. "Zorg voor jezelf! Evacueer."

Rusland lanceerde meer dan 80 drones op Oekraïne in de nacht, meldde de luchtmacht, in wat gebruikelijke nachtelijke aanvallen zijn. De meeste drones werden neergehaald of gestopt door elektronische verstoring, aldus het rapport.

In de zuidelijke regio Odessa van Oekraïne beschadigden Russische drones een ziekenhuis en twee appartementencomplexen, schreef de regionale leider Oleh Kiper op Telegram.

Er vielen geen gewonden, voegde hij eraan toe.