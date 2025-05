De Verenigde Naties hebben aangekondigd dat ze hun humanitaire operaties in het bolwerk van de Houthi's in Jemen hebben opgeschort, nadat acht extra VN-medewerkers werden vastgehouden. Deze beslissing heeft gevolgen voor de wereldwijde respons op een van de ergste humanitaire rampen ter wereld.

In een verklaring liet de VN weten dat de “buitengewone” beslissing om alle operaties en programma’s in de noordelijke provincie Saada te pauzeren, werd genomen vanwege het gebrek aan noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden en garanties.

Een woordvoerder van de Houthi's heeft niet direct gereageerd op verzoeken om commentaar.

Geen van de VN-medewerkers is tot nu toe vrijgelaten.

De VN-verklaring gaf aan dat de pauze in operaties bedoeld is om de Houthi's en de wereldorganisatie de tijd te geven om “de vrijlating van willekeurig vastgehouden VN-personeel te regelen en ervoor te zorgen dat de noodzakelijke voorwaarden aanwezig zijn om essentiële humanitaire hulp te leveren” in door de groep gecontroleerde gebieden.

Volgens de verklaring werden de meest recent vastgehouden VN-medewerkers eind vorige maand gearresteerd, waaronder zes die werkzaam waren in Saada, nabij de noordelijke grens van Jemen met Saoedi-Arabië.

Zeven VN-agentschappen zijn actief in Saada, waaronder het Wereldvoedselprogramma, de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF, samen met verschillende internationale hulporganisaties, aldus het VN-bureau voor humanitaire zaken.

Eind vorige maand schortte de VN al het reizen naar Houthi-gebieden op.

De VN heeft voorspeld dat meer dan 19 miljoen mensen in Jemen dit jaar humanitaire hulp nodig zullen hebben, aangezien velen te maken hebben met klimaatschokken, ondervoeding, cholera en de economische gevolgen van de oorlog.

In januari lieten de Houthi's eenzijdig 153 oorlogsgevangenen vrij als een van de verschillende gebaren om de spanningen te verminderen na het staakt-het-vuren in de oorlog van Israël tegen Gaza.