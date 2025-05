De Europese Unie heeft besloten om haar economische sancties tegen Syrië op te heffen om het Syrische volk te steunen bij de wederopbouw van hun land na meer dan tien jaar burgeroorlog, zo heeft de chef buitenlands beleid van het blok aangekondigd.

"Vandaag hebben we besloten onze economische sancties tegen Syrië op te heffen. We willen het Syrische volk helpen bij het opbouwen van een nieuw, inclusief en vreedzaam Syrië," zei Kaja Kallas dinsdag op X.

"De EU heeft de afgelopen 14 jaar altijd aan de zijde van de Syriërs gestaan – en zal dat blijven doen," voegde ze eraan toe.

Bashar Assad, de Syrische regime leider gedurende bijna 25 jaar, vluchtte in december naar Rusland, waarmee een einde kwam aan het Baath-partij regime dat sinds 1963 aan de macht was.

Ahmed Al Sharaa, die de anti-regime troepen leidde om Assad af te zetten, werd eind januari uitgeroepen tot president voor een overgangsperiode.

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al Shaibani, bedankte de Europese Unie voor het opheffen van de economische sancties tegen zijn land.

Shaibani verklaarde in een bericht op X dat het besluit van de EU de veiligheid en stabiliteit van Syrië zou versterken.

Ondersteuning van de VS

Ondertussen verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, dat Washington de inspanningen steunt om de nieuwe Syrische regering te laten slagen, en waarschuwde dat falen zou kunnen leiden tot oorlog en regionale instabiliteit.

"We willen die regering helpen slagen, want het alternatief is een grootschalige burgeroorlog en chaos, wat uiteraard de hele regio zou destabiliseren," zei Rubio tegen de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

Hij voegde eraan toe dat Amerikaanse functionarissen, inclusief ambassade personeel in Turkije, zouden samenwerken met lokale partners om de behoeften van Syrië te beoordelen, met name op het gebied van hulp voor wetshandhaving.

"Wanneer Syrië instabiel is, wordt de regio instabiel," zei Rubio.

Hij verklaarde dat het opheffen van sancties buurlanden in staat zou stellen de Syrische regering te ondersteunen bij het opbouwen van bestuursmechanismen.