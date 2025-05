China heeft beloofd om “stabiele” betrekkingen met buurland Zuid-Korea te behouden, nadat het Constitutionele Hof van Seoul formeel ex-president Yoon Suk Yeol uit zijn ambt heeft gezet.

“We hopen dat Zuid-Korea zijn binnenlandse politieke agenda ordelijk zal voortzetten en politieke en sociale stabiliteit zal handhaven,” zei woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Lin Jian maandag. Hij voegde eraan toe dat de banden met Seoul “continuïteit, stabiliteit en zekerheid” behouden.

Vorige week besloot het Constitutionele Hof van Zuid-Korea om Yoon uit zijn ambt te zetten, waarmee het parlementaire afzettingsbesluit werd bekrachtigd. Dit besluit volgde op zijn kortstondige invoering van de staat van beleg vorig jaar, wat leidde tot de ergste politieke crisis in het land in decennia.

Met het vertrek van Yoon afgelopen vrijdag, vereist de grondwet van het land dat er binnen 60 dagen een presidentsverkiezing wordt gehouden.

Premier Han Duck-soo zal blijven dienen als waarnemend president totdat de nieuwe president wordt beëdigd.

Ondertussen staat de 64-jarige Yoon terecht in een strafzaak wegens aanklachten van opstand.

De in opspraak geraakte leider werd op 15 januari de eerste zittende Zuid-Koreaanse president die werd gearresteerd, maar hij werd in maart vrijgelaten nadat een rechtbank zijn arrestatiebevel had ingetrokken.

De crisis werd veroorzaakt door Yoons verklaring van de staat van beleg op 3 december, waarvan hij zei dat deze nodig was om “anti-staats” elementen en het vermeende misbruik van de parlementaire meerderheid door de oppositiepartij Democratische Partij aan te pakken. Volgens Yoon bedreigde dit misbruik de stabiliteit van het land.

Yoon hief het decreet zes uur later op, nadat parlementsleden pogingen van de veiligheidsdiensten om het parlement af te sluiten trotseerden en stemden om het besluit te verwerpen.

Yoon heeft verklaard dat hij nooit de intentie had om volledig militair noodrecht in te voeren en probeerde de gevolgen te bagatelliseren door te zeggen dat niemand gewond raakte.

Maanden van protesten volgden, en het blijft onduidelijk of de politieke chaos die werd veroorzaakt door Yoons verklaring van de staat van beleg nu zal worden opgelost door de uitspraak van het hof.