Islamofobe aanvallen en discriminatie-incidenten bereikten in 2024 een alarmerend nieuw record in Duitsland, met meer dan 3000 gedocumenteerde gevallen, zo maakte de rechtenorganisatie CLAIM bekend.

De organisatie documenteerde 3080 islamofobe incidenten in 2024, wat een dramatische stijging van 60% betekent ten opzichte van de 1926 gevallen die in 2023 werden gerapporteerd. Dit komt neer op gemiddeld meer dan acht gevallen per dag gedurende het hele jaar.

Het jaarlijkse rapport onthulde een verontrustende escalatie in de ernst van de aanvallen, waaronder twee moorden, 198 gevallen van fysieke aanvallen, waarvan drie werden geclassificeerd als poging tot moord, 122 gevallen van materiële schade, vier brandstichtingen en 259 andere misdrijven, waaronder diefstal en afpersing.

"Islamofobie is geen marginaal fenomeen. Het strekt zich uit van de straten tot klaslokalen, van wachtkamers tot gemeentehuizen. Het opereert in overheidskantoren, op de woningmarkt, in commentaarsecties - en het wordt steeds gewelddadiger," aldus experts van CLAIM in hun rapport.

Vrouwen waren onevenredig vaak het doelwit, goed voor 71% van de individuele slachtoffers. Het rapport benadrukte dat zichtbaar moslimvrouwen bijzonder vaak slachtoffer zijn van racistisch geweld. Ook kinderen werden blootgesteld aan zowel verbale als fysieke aanvallen.

De gedocumenteerde incidenten variëren van verbale beledigingen en fysieke aanvallen tot discriminatie en aanvallen op religieuze instellingen, met meer dan 70 gemelde aanvallen op moskeeën. Ook moslimmarkten en -restaurants werden doelwit van bedreigingen en aanvallen.

De toename van islamofobie viel samen met verhoogde spanningen in het Midden-Oosten, zo merkte het rapport op. Vergelijkbare pieken werden waargenomen na terroristische incidenten in Duitsland, waarbij het publieke discours vaak moslims afschilderde als veiligheidsrisico's, wat een klimaat van wantrouwen en discriminatie bevorderde.

Het rapport benadrukte hoe mediaberichtgeving en politieke debatten die gericht zijn op veiligheidskwesties, vaak de islam verkeerd voorstellen als een bedreiging en moslims als veiligheidsrisico's. Dit heeft concrete gevolgen gehad voor de veiligheid van moslims in Duitsland.

Het rapport merkte ook op dat de werkelijke cijfers waarschijnlijk veel hoger liggen, aangezien veel islamofobe incidenten niet worden gerapporteerd. Volgens de experts komt deze onderrapportage door verschillende factoren: ontoereikende meld- en adviessystemen, wantrouwen van slachtoffers jegens autoriteiten en beperkte expertise in het herkennen van islamofobie.