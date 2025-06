Een diplomatiek offensief met hoge inzet om de spanningen tussen Israël en Iran te verminderen, begint vrijdag met een belangrijke internationale bijeenkomst in Genève. Wereldmachten proberen koortsachtig een bredere escalatie in het Midden-Oosten te voorkomen.

De bijeenkomst zal naar verwachting een periode van twee weken inluiden waarin wordt geprobeerd een vreedzame oplossing te vinden voor de oplopende spanningen.

Hoge diplomaten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland zullen samenkomen met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, om het nucleaire programma van Teheran te bespreken en mogelijke manieren te vinden om confrontaties te vermijden. Ook Kaja Kallas, hoofd buitenlandse zaken van de Europese Unie, zal naar verwachting aanwezig zijn.

De bijeenkomst in Genève vindt plaats te midden van groeiende zorgen dat de regio op de rand van een open conflict staat. Volgens functionarissen is het doel van de gesprekken om diplomatiek momentum op te bouwen voorafgaand aan de NAVO-top volgende week in Den Haag, waar bredere veiligheidskwesties in het Midden-Oosten op de agenda staan.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, benadrukte de urgentie in een bericht op X: “De situatie in het Midden-Oosten blijft gevaarlijk. We zijn vastbesloten dat Iran nooit een kernwapen mag hebben.” Lammy verklaarde dat hij in het Witte Huis met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en de Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff heeft besproken hoe een akkoord een verdere escalatie kan voorkomen.

“Er is nu een venster van twee weken om een diplomatieke oplossing te bereiken.”

Lammy voegde eraan toe dat hij vrijdag naar Genève zal afreizen om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken te ontmoeten, samen met zijn Franse, Duitse en EU-tegenhangers. “Nu is het moment om een einde te maken aan de ernstige scènes in het Midden-Oosten en een regionale escalatie te voorkomen die niemand ten goede zou komen.”

De NAVO-top, gepland voor 24 en 25 juni in Den Haag, zal naar verwachting belangrijke figuren aantrekken, waaronder de Amerikaanse president Donald Trump, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en andere leiders van het bondgenootschap.