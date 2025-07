Een Israëlische soldaat heeft zelfmoord gepleegd op een militaire basis in de door Israël bezette Syrische Golanhoogten, wat de derde zelfmoord onder actieve militairen in de afgelopen tien dagen markeert, aldus het leger.

In een militaire verklaring op maandag werd bevestigd dat de soldaat levenloos werd aangetroffen, maar er werden geen verdere details verstrekt.

De Israëlische omroep Channel 12 meldde dat de soldaat diende in de Nahal Brigade en had deelgenomen aan gevechtsoperaties in het belegerde Gaza.

De militaire politie heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de dood.

Vorige week pleegde een reservist zelfmoord en werd een andere soldaat onder soortgelijke omstandigheden dood aangetroffen, wat zorgen heeft gewekt bij wetgevers en professionals op het gebied van geestelijke gezondheid.

"Drie soldaten hebben in de afgelopen week zelfmoord gepleegd. Dit is een verstikkende realiteit," zei oppositieleider Yair Lapid op X.

Meer zelfmoordgevallen

"Minstens 15 soldaten hebben sinds het begin van het jaar zelfmoord gepleegd. Deze oorlog vernietigt levens."

Israëlische media melden een scherpe stijging in zelfmoorden onder militair personeel sinds de oorlog tegen Gaza begon in oktober 2023.

Op 6 juli pleegde een reservist zelfmoord in een bos nabij Safed in het noorden van Israël, naar verluidt als gevolg van psychologisch trauma door gevechten.

Volgens Israel Hayom hebben in 2024 21 soldaten zelfmoord gepleegd.

Haaretz meldde eerder dat 42 soldaten hun leven hebben beëindigd sinds het begin van het offensief in Gaza.

Israëls afslachting in Gaza

Israël voert sinds oktober 2023 een genocide uit in Gaza. Palestijnen hebben de dood van meer dan 58.000 Palestijnen geregistreerd, waarvan de meeste vrouwen en kinderen zijn.

Volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA wordt gevreesd dat ongeveer 11.000 Palestijnen begraven liggen onder het puin van vernietigde huizen.

Deskundigen stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

Washington kent jaarlijks 3,8 miljard dollar aan militaire financiering toe aan zijn langdurige bondgenoot Israël.

Sinds oktober 2023 heeft de VS meer dan 22 miljard dollar uitgegeven ter ondersteuning van Israëls genocide in Gaza en oorlogen in naburige landen.

In november heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig minister van Defensie Yoav Gallant, beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Daarnaast wordt Israël geconfronteerd met een genocidezaak die door Zuid-Afrika is aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof.