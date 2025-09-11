FBI-directeur Kash Patel heeft verklaard dat een verdachte die in hechtenis was genomen na de fatale schietpartij op de Amerikaanse conservatieve commentator Charlie Kirk, is vrijgelaten na ondervraging.

"De persoon in hechtenis is vrijgelaten na een ondervraging door de autoriteiten," schreef Patel woensdag op X. "Ons onderzoek gaat door en we zullen informatie blijven vrijgeven in het belang van transparantie."

Het Utah Department of Public Safety (DPS) en de FBI leiden het onderzoek gezamenlijk, in samenwerking met het kantoor van de officier van justitie van Utah County, de sheriff van Utah County en lokale politiekorpsen.

Aanvullende details waren niet direct beschikbaar, maar tijdens een eerdere persconferentie beschreven functionarissen de persoon in hechtenis als een "persoon van belang".

"We hebben een persoon van belang in hechtenis. Het onderzoek is gaande, maar ik wil nu heel duidelijk maken aan degene die dit heeft gedaan: We zullen je vinden, je berechten en je verantwoordelijk houden tot de volle omvang van de wet," zei de gouverneur van Utah, Spencer Cox, tegen verslaggevers.

Toen een journalist Cox vroeg naar Patel's bewering dat een verdachte was aangehouden, antwoordde Cox: "We hebben een persoon van belang in hechtenis die op dit moment wordt ondervraagd."

"Politieke moord"

In een verklaring die enkele uren later door het Utah DPS werd vrijgegeven, werd de aanvankelijk aangehouden verdachte geïdentificeerd als George Zinn. Zinn werd echter snel aangeklaagd voor obstructie en vrijgelaten. Een tweede verdachte, Zachariah Qureshi, werd ook aangehouden en vrijgelaten na ondervraging door de autoriteiten.

"Er zijn op dit moment geen verbanden tussen de schietpartij en een van deze individuen," aldus de verklaring van Utah DPS, die eraan toevoegde dat er een klopjacht gaande is.

Cox benadrukte echter dat de moord op Kirk een "politieke moord" was. Hij verklaarde dat er op basis van de tot nu toe verzamelde informatie geen aanwijzingen zijn dat een andere persoon betrokken was bij de schietpartij.

Beau Mason, commissaris van het Utah Department of Public Safety, zei dat de enige informatie die de autoriteiten over de verdachte hebben, afkomstig is van beelden van beveiligingscamera's, en waarschuwde dat de kwaliteit van de beelden slecht is.

"We hebben die beelden. We analyseren ze, maar het zijn beveiligingscamera-opnames, dus je kunt wel raden hoe de kwaliteit daarvan is," zei hij. "We weten dat de verdachte volledig in donkere kleding was gekleed, maar we hebben geen veel betere beschrijving dan dat."

Op de vraag of de persoon in hechtenis overeenkomt met de persoon die op de beelden te zien is, antwoordde Mason: "Dat proberen we nu te bepalen."

Het rapport van Utah DPS vermeldde dat de schietpartij in de huidige fase van het onderzoek wordt beschouwd als een gerichte aanval, waarbij de schutter vanaf het dak van een gebouw naar de locatie van het openbare evenement in de studentenbinnenplaats schoot.

Echter, "verdere verduidelijkingen kunnen niet worden verstrekt om de integriteit van ons onderzoek te beschermen," aldus de verklaring.