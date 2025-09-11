FBI-directeur Kash Patel heeft verklaard dat een verdachte die in hechtenis was genomen na de fatale schietpartij op de Amerikaanse conservatieve commentator Charlie Kirk, is vrijgelaten na ondervraging.
"De persoon in hechtenis is vrijgelaten na een ondervraging door de autoriteiten," schreef Patel woensdag op X. "Ons onderzoek gaat door en we zullen informatie blijven vrijgeven in het belang van transparantie."
Het Utah Department of Public Safety (DPS) en de FBI leiden het onderzoek gezamenlijk, in samenwerking met het kantoor van de officier van justitie van Utah County, de sheriff van Utah County en lokale politiekorpsen.
Aanvullende details waren niet direct beschikbaar, maar tijdens een eerdere persconferentie beschreven functionarissen de persoon in hechtenis als een "persoon van belang".
"We hebben een persoon van belang in hechtenis. Het onderzoek is gaande, maar ik wil nu heel duidelijk maken aan degene die dit heeft gedaan: We zullen je vinden, je berechten en je verantwoordelijk houden tot de volle omvang van de wet," zei de gouverneur van Utah, Spencer Cox, tegen verslaggevers.
Toen een journalist Cox vroeg naar Patel's bewering dat een verdachte was aangehouden, antwoordde Cox: "We hebben een persoon van belang in hechtenis die op dit moment wordt ondervraagd."
"Politieke moord"
In een verklaring die enkele uren later door het Utah DPS werd vrijgegeven, werd de aanvankelijk aangehouden verdachte geïdentificeerd als George Zinn. Zinn werd echter snel aangeklaagd voor obstructie en vrijgelaten. Een tweede verdachte, Zachariah Qureshi, werd ook aangehouden en vrijgelaten na ondervraging door de autoriteiten.
"Er zijn op dit moment geen verbanden tussen de schietpartij en een van deze individuen," aldus de verklaring van Utah DPS, die eraan toevoegde dat er een klopjacht gaande is.
Cox benadrukte echter dat de moord op Kirk een "politieke moord" was. Hij verklaarde dat er op basis van de tot nu toe verzamelde informatie geen aanwijzingen zijn dat een andere persoon betrokken was bij de schietpartij.
Beau Mason, commissaris van het Utah Department of Public Safety, zei dat de enige informatie die de autoriteiten over de verdachte hebben, afkomstig is van beelden van beveiligingscamera's, en waarschuwde dat de kwaliteit van de beelden slecht is.
"We hebben die beelden. We analyseren ze, maar het zijn beveiligingscamera-opnames, dus je kunt wel raden hoe de kwaliteit daarvan is," zei hij. "We weten dat de verdachte volledig in donkere kleding was gekleed, maar we hebben geen veel betere beschrijving dan dat."
Op de vraag of de persoon in hechtenis overeenkomt met de persoon die op de beelden te zien is, antwoordde Mason: "Dat proberen we nu te bepalen."
Het rapport van Utah DPS vermeldde dat de schietpartij in de huidige fase van het onderzoek wordt beschouwd als een gerichte aanval, waarbij de schutter vanaf het dak van een gebouw naar de locatie van het openbare evenement in de studentenbinnenplaats schoot.
Echter, "verdere verduidelijkingen kunnen niet worden verstrekt om de integriteit van ons onderzoek te beschermen," aldus de verklaring.
Vlaggen in het hele land halfstok
Kirk werd dodelijk getroffen tijdens een universiteitsevenement in de westelijke staat Utah op woensdag. Beelden die op sociale media zijn geplaatst, lijken Kirk te tonen terwijl hij onder een luifel zit en honderden studenten toespreekt op de Utah Valley University, wanneer een geluid dat op een schot lijkt klinkt. Kirk deinst terug en studenten vluchten massaal.
Een aparte video, genomen dichtbij de plek waar Kirk sprak, lijkt te laten zien hoe een kogel Kirk in de nek raakt, gevolgd door plotseling, massaal bloedverlies. Hij werd naar het Timpanogos Regional Hospital gebracht en enkele uren later doodverklaard.
De politie van Utah Valley University had zes agenten ingezet om het evenement te beveiligen, naast Kirks eigen beveiligingsteam dat altijd met hem meereist. Ongeveer 3.000 mensen woonden het evenement bij op de universiteitsbinnenplaats, een openluchtlocatie op de campus voor evenementen.
De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde dat Kirk was overleden na te zijn neergeschoten en zei: "Hij is niet meer bij ons."
"De Grote, en zelfs Legendarische, Charlie Kirk, is dood. Niemand begreep of had het Hart van de Jeugd in de Verenigde Staten van Amerika beter dan Charlie," schreef hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. "Hij werd geliefd en bewonderd door IEDEREEN, vooral door mij, en nu is hij niet meer bij ons."
Trump beval dat vlaggen in het hele land halfstok zouden worden gehangen ter ere van de politieke commentator.
Bekend om confronterende campusdebatten
Kirk, 31, mede-oprichter van Turning Point USA in 2012, werkte aan het mobiliseren van conservatieve studenten op middelbare scholen en universiteitscampussen. De missie van de non-profitorganisatie is om "studenten te identificeren, op te leiden, te trainen en te organiseren om de principes van fiscale verantwoordelijkheid, vrije markten en beperkte overheid te bevorderen."
De organisatie, waar Kirk als uitvoerend directeur diende, werd een belangrijke speler in de Republikeinse politiek en organiseerde regelmatig grote conferenties met prominente figuren uit Trumps kring. Kirk werd ook een belangrijke stem in Trumps kenmerkende MAGA (Make America Great Again) beweging.
Na zijn moord bracht Turning Point USA een verklaring uit op X waarin mensen werden gevraagd de privacy en waardigheid van Kirks familie te respecteren. Ze voegden eraan toe: "Moge hij worden ontvangen in de barmhartige armen van onze liefdevolle Verlosser, die heeft geleden en gestorven voor Charlie."
Geboren en getogen in de buitenwijken van Chicago, verliet Kirk de universiteit om zich fulltime te richten op politieke activisme. Hij bouwde een grote aanhang op via campusevenementen, sociale media en The Charlie Kirk Show, een populaire talkshow en podcast.
Hij stond bekend om confronterende campusdebatten, waaronder zijn "prove me wrong" sessies, als onderdeel van de "American Comeback Tour," waar publiekleden in een openbare setting met de activist in debat gingen. De schietpartij op woensdag op Utah Valley University vond plaats tijdens een van deze evenementen.