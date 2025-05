Koning Charles opende dinsdag een nieuwe zitting van het Canadese parlement met een impliciete afwijzing van de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om Canada te annexeren.

De koning noemde Trump echter niet bij naam en formuleerde zijn kritiek op de Amerikaanse leider grotendeels in diplomatieke taal. Toch maakte hij duidelijk dat Canada zijn eigen identiteit zal behouden.

“Democratie, pluralisme, de rechtsstaat, zelfbeschikking en vrijheid zijn waarden die Canadezen dierbaar zijn, en waarden die de regering vastberaden is te beschermen,” zei de koning.

“Het ware noorden is inderdaad sterk en vrij,” voegde Charles toe aan het einde van zijn 27 minuten durende Troonrede. Zijn woorden werden ontvangen met luid en langdurig applaus van parlementsleden, senatoren en anderen.

Het was pas de derde keer sinds Canada in 1867 een zelfstandige natie werd, dat een lid van het koningshuis de Troonrede voorlas. Charles trad hiermee in de voetsporen van zijn moeder, koningin Elizabeth II, die dit deed in 1957 en 1977.

De lezing van Charles zou een van de betekenisvolste troonredes in de Canadese geschiedenis kunnen worden, aangezien het Gemenebestland worstelt om zijn soevereiniteit te behouden terwijl Trump blijft speculeren over het maken van Canada tot de 51ste staat van de VS.

Het koninklijk bezoek en de lezing van de Troonrede waren bedoeld om de soevereiniteit van Canada als onafhankelijke natie te versterken.

Hoewel Trump soms heeft gezegd dat annexatie slechts een grap is, hebben premier Mark Carney en andere politici Trump bekritiseerd en geloven zij dat de dreiging reëel blijft.

Canada is lid van het Gemenebest, een onafhankelijke organisatie van 56 landen met historische banden met het Verenigd Koninkrijk. De koning fungeert als symbolisch hoofd van deze organisatie.

Of Trump de boodschap zal begrijpen, blijft de vraag.

De Troonrede, grotendeels geschreven door de regering, behandelde naast soevereiniteit ook andere onderwerpen zoals betaalbare huisvesting, het milieu, inheemse kwesties en grensbeveiliging.