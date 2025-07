Dit jaar zullen de federale rekeningen 4 procent van het BBP in het rood staan. Tegen het einde van de zittingsperiode in 2029 zou dit oplopen tot 5,2 procent van het BBP, volgens het rapport van het Controlecomité. In het regeerakkoord streeft de huidige regering naar een tekort van 3 procent tegen de volgende verkiezingen.

In 2030 zou het federale tekort verder oplopen tot 5,4 procent, dus tot ongeveer 40 miljard euro. In dat jaar zou de staatsschuld 122 procent bedragen.

“We nemen deze signalen zeer serieus”, zei minister van Begroting Vincent Van Peteghem tegen De Morgen. "Deze cijfers benadrukken ook de noodzaak om te focussen op de lange termijn. Het zou iedereen moeten motiveren om onze hervormingen zo snel mogelijk door te voeren."