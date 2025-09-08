De voormalige chef van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet, Jacob Perry, wordt in Duitsland onderzocht vanwege zijn rol in een complot om de kinderen van de Duitse erfgename Christina Block te ontvoeren, meldde de Israëlische media zondag.
Block, de erfgename van de Duitse Block House steakhouse-keten met een geschat vermogen van honderden miljoenen euro's, staat terecht voor het opdracht geven tot de ontvoering van haar kinderen bij haar ex-man.
Volgens de krant Haaretz geloven de autoriteiten dat “Block en haar partner, een voormalig televisie-sportpresentator, in 2023 een Israëlisch inlichtingenbureau hebben ingehuurd om de ontvoering uit te voeren.”
Volgens de krant verklaarden aanklagers in de rechtbank in Hamburg dat August Hanning, de voormalige chef van de Duitse Federale Inlichtingendienst, “vorig jaar contact opnam met Perry namens Block en hem vroeg een team samen te stellen om haar kinderen te ontvoeren van hun vader, die beweert dat verblijf bij hun moeder hen in gevaar brengt.”
Hanning ontkende enige betrokkenheid en vertelde de Duitse krant Bild dat hij “nooit contact heeft opgenomen met Perry.”
Israëlische link blootgelegd
Het rapport meldde dat de ontvoerders “de vader hebben geslagen en zijn 10-jarige zoon en 13-jarige dochter een bos in en door een beek hebben gesleept voordat ze hen in een auto stopten.”
“De monden van de kinderen werden dichtgeplakt en een van hen werd vastgebonden. Ook werd beweerd dat de ontvoerders dreigden de kinderen te doden als ze lawaai zouden maken,” voegde het eraan toe.
Volgens Haaretz werd een van de ontvoerders, een Israëliër, gearresteerd in de Grieks-Cypriotische administratie en uitgeleverd aan Duitsland, waar hij momenteel terechtstaat.
Twee andere Israëliërs die verdacht worden van betrokkenheid zijn uit Duitsland gevlucht, meldde de krant.
Perry, 81, vertelde de Duitse rechtbank dat hij “bereid zou zijn te getuigen over Hannings rol in de zaak als hem vertrouwelijkheid werd gegarandeerd.”
Tijdens het proces vroeg de advocaat van de vader aan Block of zij Perry’s naam kende, “en zij bleef stil.”
Volgens de Duitse nieuwssite Der Spiegel werd Perry’s betrokkenheid uitgevoerd “in zijn hoedanigheid als president van het bedrijfsintelligentiebedrijf CGI Group.”
De oprichter en CEO van het bedrijf, Zvika Nave, ontkende dat zijn bedrijf betrokken was bij het complot.