De voormalige chef van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet, Jacob Perry, wordt in Duitsland onderzocht vanwege zijn rol in een complot om de kinderen van de Duitse erfgename Christina Block te ontvoeren, meldde de Israëlische media zondag.

Block, de erfgename van de Duitse Block House steakhouse-keten met een geschat vermogen van honderden miljoenen euro's, staat terecht voor het opdracht geven tot de ontvoering van haar kinderen bij haar ex-man.

Volgens de krant Haaretz geloven de autoriteiten dat “Block en haar partner, een voormalig televisie-sportpresentator, in 2023 een Israëlisch inlichtingenbureau hebben ingehuurd om de ontvoering uit te voeren.”

Volgens de krant verklaarden aanklagers in de rechtbank in Hamburg dat August Hanning, de voormalige chef van de Duitse Federale Inlichtingendienst, “vorig jaar contact opnam met Perry namens Block en hem vroeg een team samen te stellen om haar kinderen te ontvoeren van hun vader, die beweert dat verblijf bij hun moeder hen in gevaar brengt.”

Hanning ontkende enige betrokkenheid en vertelde de Duitse krant Bild dat hij “nooit contact heeft opgenomen met Perry.”

Israëlische link blootgelegd

Het rapport meldde dat de ontvoerders “de vader hebben geslagen en zijn 10-jarige zoon en 13-jarige dochter een bos in en door een beek hebben gesleept voordat ze hen in een auto stopten.”