WERELD
2 min lezen
Voormalig hoofd Shin Bet Israël betrokken bij complot om kinderen van Duitse erfgename te ontvoeren
Het complot betrof een Israëlisch inlichtingenbureau dat zich richtte op de kinderen van de Duitse erfgename Christina Block in Duitsland
Voormalig hoofd Shin Bet Israël betrokken bij complot om kinderen van Duitse erfgename te ontvoeren
Duits erfgename Christina Block, miljonair, staat terecht voor het vermeende opdracht geven tot de ontvoering van haar kinderen. / Foto: X.com (@welt) / Others
8 september 2025

De voormalige chef van de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet, Jacob Perry, wordt in Duitsland onderzocht vanwege zijn rol in een complot om de kinderen van de Duitse erfgename Christina Block te ontvoeren, meldde de Israëlische media zondag.

Block, de erfgename van de Duitse Block House steakhouse-keten met een geschat vermogen van honderden miljoenen euro's, staat terecht voor het opdracht geven tot de ontvoering van haar kinderen bij haar ex-man.

Volgens de krant Haaretz geloven de autoriteiten dat “Block en haar partner, een voormalig televisie-sportpresentator, in 2023 een Israëlisch inlichtingenbureau hebben ingehuurd om de ontvoering uit te voeren.”

Volgens de krant verklaarden aanklagers in de rechtbank in Hamburg dat August Hanning, de voormalige chef van de Duitse Federale Inlichtingendienst, “vorig jaar contact opnam met Perry namens Block en hem vroeg een team samen te stellen om haar kinderen te ontvoeren van hun vader, die beweert dat verblijf bij hun moeder hen in gevaar brengt.”

Hanning ontkende enige betrokkenheid en vertelde de Duitse krant Bild dat hij “nooit contact heeft opgenomen met Perry.”

Israëlische link blootgelegd

Het rapport meldde dat de ontvoerders “de vader hebben geslagen en zijn 10-jarige zoon en 13-jarige dochter een bos in en door een beek hebben gesleept voordat ze hen in een auto stopten.”

Aanbevolen

“De monden van de kinderen werden dichtgeplakt en een van hen werd vastgebonden. Ook werd beweerd dat de ontvoerders dreigden de kinderen te doden als ze lawaai zouden maken,” voegde het eraan toe.

Volgens Haaretz werd een van de ontvoerders, een Israëliër, gearresteerd in de Grieks-Cypriotische administratie en uitgeleverd aan Duitsland, waar hij momenteel terechtstaat.

Twee andere Israëliërs die verdacht worden van betrokkenheid zijn uit Duitsland gevlucht, meldde de krant.

Perry, 81, vertelde de Duitse rechtbank dat hij “bereid zou zijn te getuigen over Hannings rol in de zaak als hem vertrouwelijkheid werd gegarandeerd.”

Tijdens het proces vroeg de advocaat van de vader aan Block of zij Perry’s naam kende, “en zij bleef stil.”

Volgens de Duitse nieuwssite Der Spiegel werd Perry’s betrokkenheid uitgevoerd “in zijn hoedanigheid als president van het bedrijfsintelligentiebedrijf CGI Group.”

De oprichter en CEO van het bedrijf, Zvika Nave, ontkende dat zijn bedrijf betrokken was bij het complot.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us