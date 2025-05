Minstens 26 burgers zijn omgekomen in Pakistan door Indiase luchtaanvallen in de vroege uren van woensdag, aldus Islamabad, terwijl de twee nucleair bewapende buren op de rand van een bredere escalatie balanceren.

New Delhi verklaarde dat het “terroristenkampen” had aangevallen na de dodelijke aanslag op 22 april in door India bestuurd Kasjmir. Islamabad beweerde echter dat burgergebieden waren gebombardeerd, waarbij meer dan twee dozijn mensen omkwamen en 46 anderen gewond raakten.

Pakistan meldde ook dat het vijf Indiase straaljagers had neergeschoten als reactie op de grensoverschrijdende luchtaanvallen. Lokale Indiase overheidsfunctionarissen verklaarden dat drie gevechtsvliegtuigen waren neergestort in door India bestuurd Kasjmir, maar New Delhi heeft hierover nog geen officiële verklaring afgelegd.

De spanningen liepen verder op toen India en Pakistan zwaar artillerievuur uitwisselden langs hun betwiste grens. Aan beide zijden werden doden gemeld. India verklaarde dat Pakistaans artillerievuur drie burgers had gedood langs de feitelijke grens in Kasjmir.

‘Proportionele reactie’

Islamabad meldde eerder dat acht burgers, waaronder een kind, waren omgekomen bij de aanvallen. Correspondenten van AFP in door Pakistan bestuurd Kasjmir en Punjab hoorden meerdere luide explosies.

In Muzaffarabad, de belangrijkste stad van door Pakistan bestuurd Kasjmir, sloten troepen straten af rond een moskee waarvan Islamabad zei dat deze was geraakt door een aanval. Sporen van explosies waren zichtbaar op de muren van verschillende huizen.

Kort daarna beschuldigde het Indiase leger Pakistan van “willekeurig” vuur over de bestandslijn (LoC), de feitelijke grens in Kasjmir. AFP-verslaggevers zagen vlammen en inslaande granaten. “Drie onschuldige burgers hebben hun leven verloren,” verklaarde het Indiase leger, eraan toevoegend dat het reageerde op een “proportionele manier”.

‘Ongeprovoceerde en ‘lafhartige’ aanval

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif noemde de Indiase aanval “ongeprovoceerd” en “lafhartig” en verklaarde dat de “gruwelijke daad van agressie niet ongestraft zal blijven”.

Diplomaten hebben druk uitgeoefend op leiders om een oorlog te voorkomen. China sprak zijn spijt en bezorgdheid uit over de Indiase aanvallen op Pakistan en riep beide partijen op om terughoudendheid te tonen in reactie op de escalatie tussen de nucleair bewapende buren.

“De wereld kan zich geen militaire confrontatie tussen India en Pakistan veroorloven,” zei de woordvoerder van VN-chef Antonio Guterres, Stephane Dujarric, in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat Guterres opriep tot “maximale terughoudendheid”.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde aan verslaggevers in Washington dat hij hoopte dat het geweld “zeer snel zou eindigen”. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft sinds de aanvallen contact gehad met hoge veiligheidsfunctionarissen in zowel New Delhi als Islamabad.

India was ook van plan om woensdag verschillende civiele verdedigingsoefeningen te houden, terwijl scholen in de Pakistaanse provincie Punjab gesloten bleven, aldus lokale overheidsfunctionarissen.

De aanvallen vonden slechts enkele uren plaats nadat Modi had aangekondigd dat water dat over de Indiase grenzen stroomt, zou worden gestopt. Pakistan had gewaarschuwd dat het manipuleren van de rivieren die van India naar zijn grondgebied stromen, een “oorlogsdaad” zou zijn.