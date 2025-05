Griekenland heeft meer dan 20 personen aangeklaagd en vijf managers en medewerkers van de gemeentelijke dienst voor stadsplanning op het toeristische eiland Rhodos gearresteerd. De beschuldigingen variëren van plichtsverzuim tot omkoping en vervalsing van documenten, aldus de politie op donderdag.

Dit is het tweede schandaal sinds december waarbij ambtenaren worden beschuldigd van omkoping bij het verstrekken van bouwvergunningen. Dit komt na jaren van economische tegenspoed en internationale reddingsoperaties voor het land.

Transparency International, dat de perceptie van corruptie in de publieke sector meet, plaatst Griekenland op de een-na-laatste plaats binnen de eurozone, net boven Malta.

Het onderzoek van de Griekse politie begon na een tip van een burger, die meldde dat medewerkers van de stadsplanning steekpenningen vroegen voor gerelateerde werkzaamheden, oplopend tot 100.000 euro.

Contant geld en goud

In totaal zijn zeven personen gearresteerd, waaronder een architect, die volgens de politie de leider van de betrokken groep is, en een civiel ingenieur. Meer dan 600.000 euro en 77 gouden Britse ponden, elk honderden euro's waard, zijn in beslag genomen uit de woningen van de verdachten, waaronder twee senior managers, aldus politiefunctionarissen.

In december werden in Noord-Griekenland 21 personen gearresteerd, waaronder een voormalige burgemeester en gemeentelijke managers van een lokale stadsplanningsdienst, op soortgelijke aanklachten. Zij werden beschuldigd van het aannemen van steekpenningen om de afgifte van vergunningen en topografische plannen voor illegale bouwwerkzaamheden te versnellen.