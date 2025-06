De burgemeester van Los Angeles, Karen Bass, heeft kritiek geuit op de regering-Trump vanwege het gebruik van de stad als een 'test geval' bij de inzet van troepen van de Nationale Garde en mariniers als reactie op immigratieprotesten.

“Als je je herinnert, werd ons aan het begin van deze regering verteld dat (immigratie)invallen gericht zouden zijn op gewelddadige criminelen, mensen met openstaande arrestatiebevelen,” vertelde Bass maandag aan verslaggevers.

“Maar ik begrijp niet hoe je van een drugsdealer naar een Home Depot gaat, naar werkplekken van mensen waar ze gewoon proberen de kost te verdienen,” zei ze.

“Dit zijn niet de mensen waarvan ons werd verteld dat ze zouden worden vastgehouden, en het voelt alsof onze stad eigenlijk een proefcase is — een proefcase voor wat er gebeurt wanneer de federale overheid de autoriteit overneemt van de staat of van de lokale overheid.

“Ik vind niet dat onze stad gebruikt moet worden voor een experiment om te zien wat er gebeurt in de op een na grootste stad van het land,” voegde ze eraan toe.

“Proberen chaos uit te lokken”

De Amerikaanse president Donald Trump mobiliseerde 4.000 troepen van de Nationale Garde om 700 mariniers te ondersteunen als reactie op de protesten, die tot maandag voortduurden.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, bekritiseerde de beslissing en zei dat het niet om openbare veiligheid gaat.

“Het gaat om het strelen van het ego van een gevaarlijke president. Dit is roekeloos. Zinloos. En respectloos tegenover onze troepen,” zei hij op X.

Newsom beweerde dat Trump “probeert chaos uit te lokken” door 4.000 soldaten op Amerikaans grondgebied te sturen.

Trump aanklagen wegens schending van staatssoevereiniteit

Eerder kondigde hij een rechtszaak aan tegen Trump, waarin hij stelde dat de inzet van de Nationale Garde door de president 'illegaal' was en de staatssoevereiniteit schond.

“We klagen Donald Trump aan. Dit is een gecreëerde crisis,” schreef hij op X. “Hij creëert angst en terreur om een staatsmilitie over te nemen en de Amerikaanse grondwet te schenden.”

De protesten begonnen afgelopen vrijdag nadat agenten van Immigration and Customs Enforcement (ICE) lokale bedrijven binnenvielen en honderden mensen arresteerden die ervan verdacht werden illegaal in de VS te verblijven.

De regering-Trump verklaarde dat de ICE-invallen zullen doorgaan als onderdeel van het plan van de president om illegale immigratie aan te pakken.