Alle ogen zijn gericht op Istanbul voor de gesprekken van donderdag tussen Rusland en Oekraïne, te midden van optimisme dat diplomatie eindelijk een uitweg kan bieden in een van de dodelijkste oorlogen in Europa in decennia.

Veel aandacht ging uit naar wie er aanwezig zou zijn, in het bijzonder het vooruitzicht van een ontmoeting tussen de Russische en Oekraïense president en opmerkingen van de Amerikaanse president over een mogelijke omweg naar Turkije van zijn huidige rondreis door de Golf.

Analisten benadrukken echter dat de gesprekken op zichzelf al belangrijk zijn. Er wordt verwacht dat een breed scala aan controversiële kwesties wordt besproken, van voorwaarden voor een staakt-het-vuren en betwiste gebieden tot militaire neutraliteit en sancties.

Oleg Ignatov, senior analist voor Rusland bij de International Crisis Group, ziet dit als een zeldzame kans om de oorlog te beëindigen.

“Het zal heel belangrijk zijn en ik denk dat iedereen deze onderhandelingen moet steunen,” zei hij. “Dit is de enige echte kans, de enige echte optie om deze oorlog te beëindigen.”

Ruslands positie: Veiligheidsgaranties, neutraliteit en verlichting van sancties

Hoewel de gesprekken in Istanbul het lang vastgelopen vredesproces, dat in maart 2022 in Turkije werd geïnitieerd, nieuw leven kunnen inblazen, zeggen waarnemers dat er een reeks kwesties is die beide partijen moeten aanpakken om deze veelbelovende diplomatieke opening te benutten.

Volgens Ignatov zal Rusland waarschijnlijk aandringen op een alomvattende regeling gebaseerd op het conceptakkoord dat in 2022 in Istanbul werd bereikt—een document waarvan Oekraïne later afzag.

Moskou zal naar verwachting eisen dat Oekraïne formele neutraliteit aanneemt, vastgelegd door middel van grondwetswijzigingen, en veiligheidsgaranties verkrijgt die de uitbreiding van de NAVO naar voormalige Sovjetstaten voorkomen.

“Rusland gaat onderhandelen op basis van de conceptakkoorden van Istanbul uit 2022,” legde Ignatov uit. “Oekraïne stemde niet in met dit akkoord en trok zich in april 2022 terug uit de onderhandelingen.”

Hij merkte op dat de Russische kant zich vooral blijft richten op veiligheidskwesties, in tegenstelling tot andere actoren zoals de VS.

“Als je kijkt naar het recente interview van (de Amerikaanse presidentiële gezant) Steve Witkoff, zei hij dat het belangrijkste probleem de gebieden zijn. Maar de Russen ... zij zeggen dat veiligheid het belangrijkste probleem is.”

Het vraagstuk van gebieden is “een zeer complex en controversieel probleem” voor beide partijen, voegde Ignatov toe.

Een centrale eis van Moskou is dat Oekraïne formeel afstand doet van elke ambitie om lid te worden van de NAVO.

“Rusland wil papieren garanties omdat, als je kijkt naar het Verdrag van Istanbul, het betekende dat Oekraïne zijn grondwet moest wijzigen. Op dit moment kan Oekraïne volgens zijn grondwet het lidmaatschap van de NAVO nastreven, maar Rusland wil dat Oekraïne die grondwet wijzigt.”

Moskou zal waarschijnlijk ook bredere garanties van de NAVO zoeken en mogelijk een apart verdrag dat ingaat op de eigen veiligheidszorgen van Rusland.

Demilitarisatie is een ander belangrijk onderwerp, waarbij Rusland waarschijnlijk beperkingen zal eisen op de “omvang van het Oekraïense leger en garanties of beperkingen op wat Oekraïne kan produceren of kopen—zoals welke soorten wapens, inclusief militaire technologieën,” legde hij uit.

Moskou zal waarschijnlijk ook de kwestie van taal- en onderwijswetten aan de orde stellen, en meer bescherming eisen voor Russisch sprekenden in Oekraïne.

Tot slot zullen sancties een belangrijk aandachtspunt zijn, vooral nu de EU woensdag haar 17de sanctieronde tegen Rusland heeft goedgekeurd.

“Als het conflict voorbij is, als er een alomvattend akkoord is, zegt Rusland dat de sancties ook moeten worden opgeheven, en er is een discussie over ... hoe ze kunnen worden opgeheven.”

Oekraïnes positie: Eerst een staakt-het-vuren, geen concessies op soevereiniteit

Vanuit Kievs perspectief ligt de focus op het veiligstellen van een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren.

Oekraïne is op zijn hoede voor eisen die territoriale concessies of grondwetswijzigingen inhouden, en wil elke overeenkomst vermijden die de territoriale claims van Rusland zou legitimeren, aldus Ignatov.

“Oekraïne is bereid de oorlog te bevriezen,” vervolgde hij. “Het wil geen toezeggingen doen over concessies met betrekking tot zijn veiligheid of gebieden. Oekraïne zou tevreden zijn met alleen het bevriezen van de oorlog, maar zonder schriftelijke toezeggingen aan Rusland.”

Shelby Magid, adjunct-directeur van het Eurasia Center bij de Atlantic Council, gelooft ook dat de rode lijn van Oekraïne een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren is dat land, lucht en zee omvat.

“Oekraïne blijft erbij dat ze een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren van 30 dagen willen, en dat moet land, lucht en zee omvatten,” zei ze, eraan toevoegend: “Ik verwacht niet dat Rusland daarmee akkoord gaat.”

Magid uitte ook haar scepsis over de vraag of de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk met de Oekraïense Volodymyr Zelensky zou ontmoeten.

Oekraïne heeft ook humanitaire eisen op tafel gelegd, waaronder “de volledige terugkeer van krijgsgevangenen, ontvoerde kinderen en burgerlijke gevangenen.”

Voorlopig richt Kiev zich op het doel om een tijdelijke wapenstilstand te bereiken, in plaats van een permanente vredesregeling uit te werken.

“Ze kijken op korte termijn of een staakt-het-vuren voor een onvoorwaardelijke 30 dagen kan worden overeengekomen,” zei Magid, waarbij ze benadrukte dat een dergelijke wapenstilstand “op land, in de lucht en op zee moet gelden.”

“Rusland heeft eerder geprobeerd versies van wapenstilstanden te krijgen die eigenlijk in hun voordeel werken omdat Oekraïne vrij sterk is op zee. Oekraïne zal op dit moment geen gedeeltelijke wapenstilstand accepteren. Dat is ook niet wat de VS willen zien.”