De premier van Qatar heeft aangegeven dat zijn land de Libanese instellingen zal ondersteunen en zal werken aan gezamenlijke projecten na de vorming van een Libanese regering.

Tijdens een persconferentie in Beiroet, na een ontmoeting met de Libanese president Joseph Aoun op dinsdag, verklaarde Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani dat Qatar de Libanese strijdkrachten zal blijven ondersteunen.

Qatar heeft de Libanese strijdkrachten voorzien van subsidies voor brandstof en salarissen. Libanon heeft buitenlandse financiering nodig om te helpen bij de enorme wederopbouwkosten na de oorlog van vorig jaar, waarin Israëlische luchtaanvallen grote delen van het land verwoestten.

"We kijken uit naar de vorming van de regering en zullen daarna een strategisch partnerschap aangaan op basis van wederzijds belang," zei Al Thani.

"De signalen sinds het begin van het jaar zijn positief, of het nu gaat om het invullen van de (Libanese) presidentiële leegte of de verandering die in Syrië heeft plaatsgevonden."

Naast zijn ontmoeting met Aoun, die begin januari tot president werd gekozen, sprak Al Thani ook met waarnemend premier Najib Mikati, premier-elect Nawaf Salam en parlementsvoorzitter Nabih Berri.

Salam, een rechter die eerder hoofd was van het Internationaal Gerechtshof, werd op 13 januari genomineerd om het nieuwe kabinet van Libanon te vormen.