Israël heeft een golf van luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza en verklaarde dat het tientallen doelen van Hamas trof in de zwaarste aanval op het gebied sinds een staakt-het-vuren in januari van kracht werd.

Palestijnse functionarissen meldden minstens 322 doden. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat hij de aanvallen had bevolen vanwege het gebrek aan vooruitgang in de gesprekken om het staakt-het-vuren te verlengen. Functionarissen gaven aan dat de operatie open-ended was en waarschijnlijk zou worden uitgebreid. Het Witte Huis liet weten te zijn geraadpleegd en sprak steun uit voor de acties van Israël.

“Israël zal vanaf nu met toenemende militaire kracht tegen Hamas optreden,” aldus het kantoor van Netanyahu.

De aanval maakte een einde aan een periode van relatieve rust tijdens de islamitische heilige maand Ramadan en verhoogde de kans op een volledige terugkeer naar gevechten in een 17 maanden durende oorlog die tienduizenden Palestijnen het leven heeft gekost en voor grootschalige verwoesting in Gaza heeft gezorgd. Het riep ook vragen op over het lot van de ongeveer twee dozijn Israëlische gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden en naar verluidt nog in leven zijn.

Hamas beschuldigde Netanyahu ervan het staakt-het-vuren te hebben geschonden en de gijzelaars aan een onbekend lot bloot te stellen. In een verklaring riep Hamas bemiddelaars op om Israël “volledig verantwoordelijk te houden voor het schenden en omverwerpen van de overeenkomst.”

De aanvallen vonden plaats terwijl Netanyahu onder toenemende binnenlandse druk staat, met massale protesten gepland over zijn aanpak van de gijzelingscrisis en zijn besluit om het hoofd van de Israëlische interne veiligheidsdienst te ontslaan.

Gewonden stromen ziekenhuizen in Gaza binnen

In de zuidelijke stad Khan Younis zagen verslaggevers van AP explosies en rookpluimen. Ambulances brachten gewonden naar het Nasser-ziekenhuis, waar patiënten op de grond lagen, sommigen schreeuwend. Een jongetje zat met een verband om zijn hoofd terwijl een gezondheidswerker naar meer verwondingen zocht, en een jong meisje huilde terwijl haar bebloede arm werd verbonden.

Een aanval op een huis in de zuidelijke stad Rafah doodde 17 leden van één familie, waaronder minstens 12 vrouwen en kinderen, volgens het Europese Ziekenhuis, dat de lichamen ontving. Onder de doden waren vijf kinderen, hun ouders en een andere vader met zijn drie kinderen, aldus ziekenhuisgegevens.

Veel Palestijnen gaven aan een terugkeer naar oorlog te hebben verwacht toen de gesprekken over de tweede fase van het staakt-het-vuren begin februari niet begonnen zoals gepland. Israël koos in plaats daarvan voor een alternatief voorstel en stopte alle leveringen van voedsel, brandstof en andere hulp aan de twee miljoen Palestijnen in het gebied om Hamas onder druk te zetten het voorstel te accepteren.

“Niemand wil vechten,” vertelde Palestijnse inwoner Nidal Alzaanin telefonisch aan AP vanuit Gaza-stad. “Iedereen lijdt nog steeds onder de afgelopen maanden,” zei hij.

Explosies waren overal in Gaza te horen. Khalil Degran, een woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid gevestigd in het Al-Aqsa Martelarenziekenhuis in centraal Gaza, meldde dat minstens 200 mensen waren omgekomen. De civiele beschermingsdienst van het gebied verklaarde dat reddingsoperaties moeilijk uit te voeren waren omdat verschillende gebieden tegelijkertijd werden aangevallen.

VS steunt Israël en geeft Hamas de schuld

Het Witte Huis probeerde Hamas de schuld te geven van de hernieuwde gevechten. Brian Hughes, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, verklaarde dat Hamas “de gijzelaars had kunnen vrijlaten om het staakt-het-vuren te verlengen, maar in plaats daarvan koos voor weigering en oorlog.”

De Amerikaanse gezant Steve Witkoff, die samen met Egypte en Qatar bemiddelingsinspanningen leidt, waarschuwde eerder dat Hamas de levende gijzelaars onmiddellijk moet vrijlaten “of een zware prijs zal betalen.”

Een Israëlische functionaris, die anoniem wilde blijven om de lopende operatie te bespreken, verklaarde dat Israël de militaire, leiderschaps- en infrastructuurdoelen van Hamas aanviel en van plan was de operatie uit te breiden voorbij luchtaanvallen. De functionaris beschuldigde Hamas ervan nieuwe aanvallen te plannen en zich opnieuw te bewapenen.

De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, waarschuwde dat “de poorten van de hel zullen opengaan in Gaza” als de gijzelaars niet worden vrijgelaten. “We zullen niet stoppen met vechten totdat al onze gijzelaars thuis zijn en we al onze oorlogsdoelen hebben bereikt,” zei hij.

Gesprekken over tweede fase van staakt-het-vuren vastgelopen

De aanvallen kwamen twee maanden na een staakt-het-vuren dat de oorlog tijdelijk stopzette. In zes weken tijd liet Hamas 25 Israëlische gijzelaars vrij en de lichamen van acht anderen in ruil voor bijna 2000 Palestijnse gevangenen in een eerste fase van het staakt-het-vuren.

Maar sinds dat staakt-het-vuren twee weken geleden eindigde, zijn de partijen er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een tweede fase, gericht op de vrijlating van de 59 resterende gijzelaars, waarvan 35 vermoedelijk dood zijn, en het beëindigen van de oorlog.

Hamas heeft geëist dat de oorlog stopt en dat Israëlische troepen zich volledig terugtrekken in ruil voor de vrijlating van de resterende gijzelaars. Israël stelt dat het de oorlog niet zal beëindigen totdat het de bestuurlijke en militaire capaciteiten van Hamas heeft vernietigd en alle gijzelaars zijn vrijgelaten.

Het kantoor van Netanyahu verklaarde dinsdag dat Hamas “herhaaldelijk heeft geweigerd onze gijzelaars vrij te laten en alle voorstellen van de Amerikaanse presidentiële gezant Steve Witkoff en de bemiddelaars heeft afgewezen.”

Taher Nunu, een Hamas-functionaris, bekritiseerde de Israëlische aanvallen. “De internationale gemeenschap staat voor een morele test: ofwel laat men de misdaden van het bezettingsleger terugkeren, ofwel dwingt men een einde af aan de agressie en oorlog tegen onschuldige mensen in Gaza,” zei hij.

Gaza verkeert al in een humanitaire crisis

Het staakt-het-vuren bracht enige verlichting in Gaza en stelde honderdduizenden ontheemde Palestijnen in staat terug te keren naar wat er nog over was van hun huizen.

Een hernieuwd Israëlisch grondoffensief zou nu bijzonder dodelijk kunnen zijn, aangezien zoveel Palestijnse burgers naar huis zijn teruggekeerd.

Voor het staakt-het-vuren waren burgers grotendeels geconcentreerd in tentenkampen die relatieve veiligheid boden tegen de gevechten.

Netanyahu onder toenemende kritiek

De terugkeer naar gevechten zou ook de diepe interne verdeeldheid binnen Israël kunnen verergeren over het lot van de resterende gijzelaars.

De vrijgelaten gijzelaars hebben herhaaldelijk aangedrongen op voortzetting van het staakt-het-vuren om alle resterende gijzelaars terug te brengen, en tienduizenden Israëliërs hebben deelgenomen aan massademonstraties waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren en de terugkeer van alle gijzelaars.

Massademonstraties zijn gepland voor later op dinsdag en woensdag, na Netanyahu's aankondiging deze week dat hij het hoofd van de Israëlische interne veiligheidsdienst, de Shin Bet, wil ontslaan. Critici hebben de stap bekritiseerd als een poging van Netanyahu om de schuld af te leiden van de tekortkomingen van zijn regering tijdens de aanval van 7 oktober en de aanpak van de oorlog.

Sinds het staakt-het-vuren in Gaza medio januari begon, hebben Israëlische troepen tientallen Palestijnen gedood die volgens het leger hun troepen naderden of ongeautoriseerde gebieden betraden.

Toch heeft de overeenkomst standgehouden zonder een uitbraak van grootschalig geweld. Egypte, Qatar en de Verenigde Staten proberen de volgende stappen in het staakt-het-vuren te bemiddelen.

Israël wil dat Hamas de helft van de resterende gijzelaars vrijlaat in ruil voor een belofte om te onderhandelen over een blijvend staakt-het-vuren.

Hamas wil daarentegen vasthouden aan de overeenkomst die door beide partijen is bereikt, waarin wordt opgeroepen tot onderhandelingen over de moeilijkere tweede fase van het staakt-het-vuren, waarin de resterende gijzelaars zouden worden vrijgelaten en Israëlische troepen zich zouden terugtrekken uit Gaza.