Om snel te kunnen reageren op dreigingen in het luchtruim van de NAVO, zijn de vier straaljagers eind augustus overgebracht vanuit Volkel en Leeuwarden en bevinden ze zich daar momenteel in Quick Reaction Alert (QRA).

Deze inzet wordt uitgevoerd door Noorwegen en Nederland. De onbemande vliegtuigen hebben eerder deze week het Poolse luchtruim niet overvlogen, maar werden opgeroepen toen Oekraïne een drone-waarschuwing had afgegeven.

Nederlandse en Poolse gevechtsvliegtuigen kwamen tussenbeide nadat de drones gisteravond Polen waren binnengevlogen. Polen ontdekte brokstukken op zeven plaatsen en premier Donald Tusk verklaarde dat het luchtruim al negentien keer is geschonden.

Het precieze aantal aanwezige Nederlandse militairen en het aantal neergeschoten drones wordt niet bekendgemaakt door het ministerie van Defensie. Daarentegen namen tussen de 90 en 150 mensen deel aan een eerdere F-35-missie in Estland.