Om snel te kunnen reageren op dreigingen in het luchtruim van de NAVO, zijn de vier straaljagers eind augustus overgebracht vanuit Volkel en Leeuwarden en bevinden ze zich daar momenteel in Quick Reaction Alert (QRA).
Deze inzet wordt uitgevoerd door Noorwegen en Nederland. De onbemande vliegtuigen hebben eerder deze week het Poolse luchtruim niet overvlogen, maar werden opgeroepen toen Oekraïne een drone-waarschuwing had afgegeven.
Nederlandse en Poolse gevechtsvliegtuigen kwamen tussenbeide nadat de drones gisteravond Polen waren binnengevlogen. Polen ontdekte brokstukken op zeven plaatsen en premier Donald Tusk verklaarde dat het luchtruim al negentien keer is geschonden.
Het precieze aantal aanwezige Nederlandse militairen en het aantal neergeschoten drones wordt niet bekendgemaakt door het ministerie van Defensie. Daarentegen namen tussen de 90 en 150 mensen deel aan een eerdere F-35-missie in Estland.
Gevechtsprocedures
De NAVO-gevechtsleiding houdt toezicht op de operationele procedures: wanneer inkomende doelen op de radar verschijnen, maakt de piloot visueel of radarcontact en krijgt hij de opdracht om ze te onderscheppen of te vernietigen als er sprake is van een urgente dreiging.
De acties in Polen vallen onder dat mandaat, aangezien de F-35's alleen in het luchtruim van de NAVO mogen vliegen; Oekraïne valt daar niet onder. Totdat de feiten en gevolgen van de gebeurtenissen bekend zijn, is minister Brekelmans niet van plan om nog meer vliegtuigen te sturen.
Naast de bijdrage van de F-35's zal Nederland vanaf 1 december de luchtverdedigingscapaciteiten van de NAVO in de regio ondersteunen. Deze omvatten twee Patriot-batterijen, anti-drone- en Nasams-systemen en ongeveer 300 militairen om Russische aanvallen op luchtverdedigingssystemen en leveringen van materieel aan Oekraïne af te weren.