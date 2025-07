Twaalf Turkse soldaten zijn omgekomen nadat ze werden blootgesteld aan methaangas tijdens een zoekoperatie in Noord-Irak, zo maakte het Turkse Ministerie van Nationale Defensie maandag bekend.

Het incident vond zondag plaats tijdens een zoek- en zuiveringsmissie in een grot op een hoogte van 852 meter in de Operatie Claw-Lock-zone, waar leden van de PKK-terreurgroep zich hadden verscholen.

De operatie maakte deel uit van een poging om de resten terug te halen van een soldaat die in 2022 door PKK-terroristen was omgekomen. Tijdens de missie werden 19 personeelsleden blootgesteld aan het gas, waarvan vier overleden, waardoor het totale aantal dodelijke slachtoffers op 12 kwam.

De Turkse minister van Defensie, Yasar Guler, reisde samen met hoge militaire commandanten naar de regio om de locatie te inspecteren en de afscheidceremonies voor de omgekomen soldaten bij te wonen.

“Wij betuigen onze diepste medeleven aan de families van onze martelaren, de Turkse strijdkrachten en onze nobele natie,” aldus het ministerie in een verklaring, waarin ook een spoedig herstel werd gewenst aan de gewonden.

De PKK, die door Turkije, de VS en de EU als een terroristische organisatie wordt aangemerkt, voert al meer dan vier decennia een bloedige opstand tegen de Turkse staat.

Als reactie op aanhoudende dreigingen lanceerde Turkije in 2022 Operatie Claw-Lock, gericht op PKK-schuilplaatsen in de regio's Metina, Zap en Avasin-Basyan in Noord-Irak.

De groep gebruikt Noord-Irak vaak als basis om grensoverschrijdende aanvallen op Turkije te plannen en uit te voeren.

Turkse autoriteiten hebben herhaaldelijk benadrukt dat de acties van Ankara in lijn zijn met Artikel 51 van het VN-Handvest, dat het recht geeft op zelfverdedigingsmaatregelen in geval van gewapende aanvallen. Daarnaast maken bilaterale overeenkomsten tussen Turkije en Irak het mogelijk voor Turkije om antiterreur-operaties uit te voeren op Iraaks grondgebied.