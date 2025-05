“Wat zit er in een naam? Dat wat wij een roos noemen, zou onder een andere naam net zo lekker ruiken."

Shakespeare, Romeo en Julia

Het beroemde citaat van de dichter is mogelijk onderdeel geworden van de popcultuur en is te vinden op koffiemokken, T-shirts en wenskaarten.

Maar vraag het aan degenen die zich bezighouden met het wetenschappelijk analyseren van namen van mensen - officieel bekend als onomastiek - en het antwoord zal u verbazen.

Volgens deskundigen vormen namen het begin van iemands identiteit en blijven ze een symbool van het zelf gedurende het hele leven van elk individu. Ze geven aan wie iemand is of tot welke etnische of religieuze achtergrond iemand behoort.

Maar ze kunnen ook de oorzaak zijn van racistische vooroordelen, vooral in de VS en Europa.

Als je een Arabisch klinkende naam hebt, heb je minder kans om een ​​baan te vinden in de VS of Europa dan iemand met een westers klinkende naam, volgens een onderzoek met de titel "Zijn Emily en Greg beter inzetbaar dan Lakisha en Jamal?"

Het onderzoek van twee economen – Marianne Bertrand en Sendhil Mullainathan – testte hun theorie dat namen de baanvooruitzichten van mensen in Chicago en Boston kunnen bepalen vanwege discriminatie op de arbeidsmarkt.

De economen creëerden vijfduizend cv's met namen die klonken als blanken en zwarten. Ze vulden deze cv's ook met verschillende kwalificaties - de ene met meer ervaring, vaardigheden en capaciteiten en de andere met slechte kwalificaties - en deelden ze met respectievelijke werkgevers die advertenties in verschillende publicaties hadden geplaatst.

Ondanks dat kandidaten meer kwalificaties en ervaring hebben, scoorden cv's met een zwarte naam slechter dan cv's met een blanke naam, die 50 procent meer respons kregen.

"Op basis van onze schattingen levert een witte naam net zoveel meer callbacks op als acht jaar extra ervaring. Aangezien de namen van sollicitanten willekeurig worden toegewezen, kan deze kloof alleen worden toegeschreven aan naammanipulatie", schreven de economen.

In een breder politiek perspectief kan dit ook veel zeggen over de aanhoudende economische en politieke kloof tussen ontwikkelde landen en onderontwikkelde landen met een gekoloniseerde en koloniale achtergrond.

Hoewel dit onderzoek duidelijk de financiële gevolgen van een bijnaam aantoont, zeggen experts dat namen ook buiten de grenzen van de zakenwereld een impact op het leven van mensen hebben.

"Omdat een naam wordt gebruikt om een ​​individu te identificeren en om dagelijks met dat individu te communiceren, vormt het de basis van iemands zelfbeeld, vooral in relatie tot anderen", aldus David Zhu, hoogleraar management en ondernemerschap aan de Arizona State University, die zich richt op de psychologische redenen achter namen.

Een zeldzame naam kan een reden zijn dat iemand ongunstig wordt ontvangen, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie. Een naam kan ook een reden zijn waarom iemand een misdaad begaat.

Volgens verschillende onderzoeken kan een naam zelfs de kans op het vinden van een levenspartner verkleinen.

Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld om het hoe en waarom van dit fenomeen te verklaren.

Nominatief determinisme

Nominatief determinisme, wat betekent dat de uitkomst door de naam wordt bepaald, staat boven alle theorieën.

In het Engels zijn er andere woorden zoals euonym en aptronym om de situatie te beschrijven waarin een naam “goed past bij de persoon, plaats of het genoemde ding.”

Volgens het nominatieve determinisme, dat voor het eerst werd bedacht door CR Cavonius – die geen wetenschapper is maar een gewone lezer van het tijdschrift New Scientist – hebben namen een duidelijke impact op het soort beroep en werk dat mensen graag willen doen.

Een veelvoorkomende verwijzing naar deze gedachtegang zijn de achternamen van de twee auteurs, AJ Splatt en D Weedon, die samen een artikel over incontinentie schreven in het British Journal of Urology.

Jen Hunt, een psycholoog, ontdekte dat "auteurs de neiging hebben zich te richten op het onderzoeksgebied dat bij hun achternaam past", verwijzend naar Splatt en Weedon.

Interessant genoeg schreef Hunt dit in een artikel getiteld The Psychology of Reference Hunting, in een duidelijke verwijzing naar nominatief determinisme. “Misschien verklaart dit waarom ik dit artikel heb geschreven. Veel plezier met jagen!”, eindigde ze haar artikel.

Er zijn talloze voorbeelden van nominatief determinisme.

Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, benadrukte sterk het belang van vreugde in het leven. En hij past perfect in deze legpuzzel, want zijn achternaam verwijst naar "een persoon met een opgewekt karakter".

Carl Gustav Jung, een vooraanstaand psycholoog en voormalig student van Freud, was ook een groot aanhanger van dit idee, dat later nominatief determinisme werd genoemd.

"Herr Freud (Joy) is een voorvechter van het lustprincipe, Herr (Alfred) Adler (Adelaar) van de wil tot macht, Herr Jung (Young) van het idee van wedergeboorte...", schreef hij in zijn boek Synchronicity: An Acausal Connecting Principle.

Impliciet egoïsme

Andere wetenschappers verzetten zich echter tegen de mysterieuze bronnen van nominatief determinisme.

In plaats daarvan wijzen ze op de hypothese van impliciet egoïsme, die stelt dat mensen onbewust de neiging hebben om keuzes te maken die verband houden met hun persoonlijkheid.

Uri Simonsohn, een psycholoog, betoogde in een artikel dat “mensen vanwege impliciet egoïsme – de onderbewuste aantrekkingskracht tot doelen die met het zelf verbonden zijn – onevenredig vaak partners, woonplaatsen en beroepen kiezen met namen die lijken op die van henzelf.”

Volgens Simonsohn hoeven geleerden geen ingewikkeld bewijs te zoeken om nominatief determinisme te bewijzen. In plaats daarvan zouden ze simpele redenen in overweging moeten nemen waarom een ​​man met een vrouw trouwt die een achternaam of afkomst heeft die lijkt op de zijne. Of iemand zou geneigd kunnen zijn om naar een plek te verhuizen omdat die gewoonweg lijkt op zijn of haar naam, schreef hij.

"Het bewijs van impliciet egoïsme uit het laboratorium is zowel overvloedig als overtuigend. Het begon met de demonstratie van het naam-lettereffect, bestaande uit de observatie dat mensen letters in hun naam meer waarderen dan andere mensen", schreef hij, verwijzend naar een bevinding dat mensen waarschijnlijk de neiging hebben om banden te smeden met mensen, locaties en merken die vergelijkbare letters in hun naam hebben.

Jesse Singal, auteur en onderzoeksjournalist, plaatste de kwestie onlangs in perspectief.

"Uiteindelijk kreeg het idee dat namen niet alleen beroepen voorspellen, maar ook andere levensresultaten, een volwaardige wetenschappelijke behandeling in de vorm van grafieken en diagrammen", schreef Singal.