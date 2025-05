Een straatoptreden van Ed Sheeran in de Indiase technohoofdstad Bengaluru werd zondag abrupt gestopt door de politie, wat fans verontwaardigde en de Britse zanger ertoe bracht een verklaring af te geven.

Sheeran, gekleed in een wit T-shirt en korte broek, werd gezien terwijl hij zong en gitaar speelde op een trottoir in het centrum van Bengaluru, voorafgaand aan zijn concert die zondagavond.

Lokale televisiezenders toonden een politieagent die naar Sheeran liep terwijl hij het nummer "Shape of You" zong en de microfoon loskoppelde, terwijl omstanders boegeroep lieten horen. Sheeran vertrok kort daarna.

De politie verklaarde dat de organisatoren van het evenement geen toestemming hadden gekregen voor het straatoptreden dat plaatsvond op een van de drukste straten van de stad.

"Ik weigerde toestemming te geven, omdat Church Street erg druk wordt. Daarom werd hij gevraagd de plek te verlaten," zei politiefunctionaris Shekar T Tekkannanavar, geciteerd door persbureau ANI.

Sheeran, die zijn carrière begon als straatmuzikant in het Verenigd Koninkrijk, verklaarde later op zijn Instagram-account dat hij wel degelijk toestemming had om op te treden.

"Het was niet zomaar dat we daar opeens verschenen. Alles is goed," schreef hij.

Sheeran is in India voor een reeks concerten en trad later die avond op voor duizenden mensen op een open terrein in de stad, samen met de Indiase zangeres Shilpa Rao.