De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, heeft gewaarschuwd dat pogingen om de relatie tussen Turkije en de Turkse wereld te verzwakken, gedoemd zijn te mislukken.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie op donderdag met zijn Noorse ambtgenoot Espen Barth Eide in Ankara zei Fidan: “De manipulaties van degenen die een wig willen drijven tussen ons en de Turkse wereld zullen niet slagen.”

“De Turkse wereld als geheel zal de Turkse Cyprioten blijven steunen,” voegde hij eraan toe. “We zullen geduldig doorgaan met ons beleid op dit gebied.”

Over de situatie in Gaza merkte Fidan op dat humanitaire hulp al meer dan 50 dagen niet is toegestaan in Gaza. Hij benadrukte dat honger niet mag worden gebruikt als wapen of strafmiddel.

Espen Barth Eide uitte op zijn beurt zijn bezorgdheid over de “stilte” rondom Gaza en waarschuwde dat veel westerse landen een fout maken door geen duidelijke positie in te nemen.

100 jaar diplomatieke betrekkingen

Fidan kondigde ook aan dat 2026 het 100-jarig jubileum van diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Noorwegen zal markeren. Hij sprak zijn sterke toewijding uit om de bilaterale banden verder te verdiepen.

De minister wees op inspanningen om de samenwerking te versterken en merkte op dat de bilaterale handel inmiddels de grens van 1 miljard dollar heeft overschreden. Beide landen werken “dag en nacht” om dit verder te vergroten. Maritiem transport blijft een belangrijke pijler van economische samenwerking, waarbij Turkse schepen steeds vaker in Noorse scheepswerven worden gebouwd.

De minister benadrukte ook de groeiende samenwerking in de defensie-industrie en moedigde bedrijven uit beide landen aan om nieuwe partnerschappen aan te gaan.

Hij wees op het onbenutte potentieel in de energiesector en herhaalde Turkije’s verwachtingen van Noorwegen met betrekking tot steun in de strijd tegen de PKK en de FETO-terroristische organisaties.