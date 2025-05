De pro-EU coalitie kandidaat en Roemeense premier Marcel Ciolacu nam maandag ontslag nadat de rechtse kandidaat George Simion in het weekend de eerste ronde van de nieuwe presidentsverkiezingen had gewonnen.

Interim-president Ilie Bolojan accepteerde het ontslag van Ciolacu, aldus zijn kantoor. Er werd toegevoegd dat er dinsdag een interim-premier zal worden benoemd.

Eerder, na een vergadering van de politieke raad van de Roemeense Sociaal-Democratische Partij (PSD), waarvan hij voorzitter is, kondigde Ciolacu aan dat hij had besloten af te treden. Hij verwees hierbij naar de nederlaag van Crin Antonescu, de kandidaat die werd gesteund door de coalitieregering, meldde de lokale omroep Antena3.

Ciolacu kondigde ook aan dat de PSD geen kandidaten zal voordragen voor de tweede ronde van de verkiezingen, die op 18 mei zal plaatsvinden.

Simion behaalde een ruime overwinning in de eerste ronde met meer dan 40,9 procent van de stemmen. De 38-jarige nationalist staat bekend als een uitgesproken aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump.

Hij zal het op 18 mei opnemen tegen Nicușor Dan, de centristische burgemeester van de hoofdstad Boekarest, die in de verkiezingen als tweede eindigde met bijna 21 procent van de stemmen.

Op 24 november hield Roemenië de eerste ronde van zijn presidentsverkiezingen, die werd gewonnen door de onafhankelijke nationalistische kandidaat Călin Georgescu. Maar het Constitutionele Hof van Roemenië annuleerde de resultaten en ook een tweede ronde die gepland stond voor 8 december, met de reden dat het verkiezingsproces was gemanipuleerd in het voordeel van Georgescu door een door Rusland gesteunde campagne.

De beslissing om de verkiezingsresultaten te annuleren bracht het land in politieke onzekerheid.

Experts zeggen dat Roemenië een bredere trend in Europa weerspiegelt, waar nationalistische of onafhankelijke kandidaten vaak door westerse mogendheden worden bestempeld als 'pro-Russisch'. Dit komt voornamelijk door hun standpunten over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waarin zij de wens uiten om neutraal te blijven en betrokkenheid te vermijden.