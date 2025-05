De All India Muslim Personal Law Board, een toonaangevende moslimorganisatie in India, organiseerde een grote protestactie in een zuidelijke Indiase stad tegen recente wetswijzigingen met betrekking tot islamitische liefdadigheidsfondsen.

Een grote groep verzamelde zich zaterdag in Hyderabad om te protesteren tegen de wijzigingen. Tientallen petities zijn ook ingediend bij het Hooggerechtshof.

Indiaas parlementslid en voorzitter van de All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, Asaduddin Owaisi, noemde het protest "een geweldige vertoning van eenheid tegen de Waqf Amendment Act."

"Deze wet moet worden ingetrokken omdat het tegen de geest van de Grondwet ingaat. Dankbaar voor de deelname van de leiders van vele organisaties," schreef hij op X.

Owaisi verklaarde in zijn toespraak tot de demonstranten dat er vreedzame protesten in het hele land zullen blijven plaatsvinden totdat de wet wordt ingetrokken.

'Onrechtvaardige' wet

Het parlement heeft onlangs controversiële wijzigingen in de waqf-wetgeving aangenomen, wat in verschillende delen van het land tot protesten en een juridische strijd heeft geleid om de "onrechtvaardige wetgeving" ongedaan te maken.

De regering heeft deze week aan het Hooggerechtshof verzekerd dat niet-moslims geen deel zullen uitmaken van de Waqf-raden tot de volgende hoorzitting in mei.

Het controversiële wetsvoorstel werd aangenomen door beide kamers van het parlement, ondanks felle tegenstand van oppositiepartijen en moslimgroepen. In verschillende gebieden hebben protesten plaatsgevonden tegen de wijzigingen.

Minstens drie mensen kwamen om het leven nadat geweld uitbrak in de staat West-Bengalen vanwege de wijziging van de waqf-wetten.