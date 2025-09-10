Frankrijks nieuwe premier, Sébastien Lecornu, heeft beloofd creatieve manieren te vinden om samen te werken met rivalen om een begroting te realiseren die de staatsschuld vermindert. Tegelijkertijd heeft hij nieuwe beleidsrichtingen aangekondigd, nadat hij woensdag zijn ambt aanvaardde op een dag van grootschalige anti-regeringsprotesten.

President Emmanuel Macron benoemde Lecornu dinsdag tot zijn vijfde premier in twee jaar tijd. Hij koos voor een loyale bondgenoot die waarschijnlijk niet zal afwijken van zijn pro-business economische agenda.

Lecornu volgt François Bayrou op, die maandag door een parlementaire stemming werd afgezet vanwege zijn plannen om het aanzienlijke begrotingstekort van het land, het grootste in de eurozone, terug te dringen.

Lecornu, die tot voor kort minister van Defensie was, verklaarde in een korte toespraak na de overdrachtsceremonie dat de regering "creatiever, soms technischer en serieuzer" moet zijn in haar samenwerking met de oppositie.

Hij benadrukte echter ook dat "breuken noodzakelijk zullen zijn".

De eerste uitdaging voor Lecornu is het door het parlement loodsen van een gestroomlijnde begroting voor 2026. Het parlement is verdeeld in drie ideologische blokken. Hoewel partijen het erover eens zijn dat het begrotingstekort, dat in 2024 5,8 procent van het BBP bereikte, moet worden teruggedrongen, verschillen ze van mening over hoe dat moet gebeuren.

Lecornu moet uiterlijk 7 oktober een volledige ontwerptekst naar het parlement sturen, hoewel er enige speelruimte is tot 13 oktober. Daarna hebben de parlementsleden geen tijd meer om de begroting voor het einde van het jaar goed te keuren.

De reacties op de benoeming van Lecornu op dinsdag benadrukten de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd.

'Blokkeer Alles'-protesten