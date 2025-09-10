Frankrijks nieuwe premier, Sébastien Lecornu, heeft beloofd creatieve manieren te vinden om samen te werken met rivalen om een begroting te realiseren die de staatsschuld vermindert. Tegelijkertijd heeft hij nieuwe beleidsrichtingen aangekondigd, nadat hij woensdag zijn ambt aanvaardde op een dag van grootschalige anti-regeringsprotesten.
President Emmanuel Macron benoemde Lecornu dinsdag tot zijn vijfde premier in twee jaar tijd. Hij koos voor een loyale bondgenoot die waarschijnlijk niet zal afwijken van zijn pro-business economische agenda.
Lecornu volgt François Bayrou op, die maandag door een parlementaire stemming werd afgezet vanwege zijn plannen om het aanzienlijke begrotingstekort van het land, het grootste in de eurozone, terug te dringen.
Lecornu, die tot voor kort minister van Defensie was, verklaarde in een korte toespraak na de overdrachtsceremonie dat de regering "creatiever, soms technischer en serieuzer" moet zijn in haar samenwerking met de oppositie.
Hij benadrukte echter ook dat "breuken noodzakelijk zullen zijn".
De eerste uitdaging voor Lecornu is het door het parlement loodsen van een gestroomlijnde begroting voor 2026. Het parlement is verdeeld in drie ideologische blokken. Hoewel partijen het erover eens zijn dat het begrotingstekort, dat in 2024 5,8 procent van het BBP bereikte, moet worden teruggedrongen, verschillen ze van mening over hoe dat moet gebeuren.
Lecornu moet uiterlijk 7 oktober een volledige ontwerptekst naar het parlement sturen, hoewel er enige speelruimte is tot 13 oktober. Daarna hebben de parlementsleden geen tijd meer om de begroting voor het einde van het jaar goed te keuren.
De reacties op de benoeming van Lecornu op dinsdag benadrukten de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd.
'Blokkeer Alles'-protesten
Terwijl de radicaal-linkse partijen aankondigden Lecornu met een onmiddellijke motie van wantrouwen te willen afzetten, gaf het extreemrechtse Rassemblement National (RN) aan bereid te zijn met hem samen te werken aan de begroting, mits hun eisen worden ingewilligd.
"Zijn begroting zal RN zijn, of zijn regering zal het niet zijn," schreef RN-parlementslid Laure Lavalette dinsdagavond op X.
De RN is de grootste partij in het Franse parlement en daarmee een cruciale factor in elke mogelijke motie van wantrouwen. Lecornu wordt echter gezien als het lid van Macrons kring dat het dichtst bij de RN staat, aangezien hij vorig jaar dineerde met RN-voorzitter Jordan Bardella.
Een andere optie voor Lecornu is het verenigen van de socialisten, die de bezuinigingen willen verzachten en de rijken willen belasten, met zijn voormalige partij Les Républicains, die fel tegen elke belastingverhoging zijn.
Macron nam dinsdag een ongebruikelijke stap door Olivier Faure, leider van de Socialistische Partij, te bellen om hem te laten weten dat hij geen linkse premier zou benoemen.
Woensdag leek Faure de deur op een kier te zetten voor samenwerking met Lecornu, terwijl hij ook aangaf een motie van wantrouwen te zullen steunen als de regering zijn begrotingsprioriteiten niet serieus neemt.
Ondertussen gingen duizenden mensen in heel Frankrijk de straat op tijdens de zogenaamde 'Alles Blokkeren'-protesten, een uiting van brede onvrede over Macron, de voorgestelde bezuinigingen en de gehele politieke klasse.
"De woede borrelt al maanden, zelfs jaren," zei Daniel Bretones, een vakbondslid dat protesteerde in Marseille. "We zitten al bij de vijfde premier onder Macrons tweede termijn, en er is nooit iets veranderd."